普京稱有意談判結束戰爭 烏克蘭與盟友均存疑

俄烏戰事踏入第11個月，俄羅斯總統普京表示有意停透過外交談判停戰，且愈快愈好。但烏克蘭和其西方盟友，特別是美國，對普京提出停戰的誠意存疑，拒絕談判建議。





普京在當地時間星期日播出的國家電視台訪問時重申，莫斯科別無選擇，他強調政府的行動正確，完全是為了捍衛國家及人民利益。





普京在訪問中又指，不願談判的並非俄羅斯，現在俄方願意尋求「可以接受」的方法。





普京又指，美國提供給烏克蘭的愛國者防空導彈老舊，俄軍百分百可以摧毀。在普京發表講話之際，俄軍持續對烏克蘭發動襲擊。





烏克蘭官員表示，單是昨日（25/12)，烏克蘭全國已發出兩次空襲警報，下午有三枚導彈襲擊頓涅茨克的克拉馬托爾斯克市。





美國中情局局長伯恩斯（ Willian Burns） 表示，談判是有效解決大部份沖突，但經中情局的詽判後認為，俄羅斯對停戰不太認真。





烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄羅斯必需認清事實，一直以來是俄方拒絕透過談判決問題。 他在 Twitter 發文指俄羅斯一直把戰事的責任諉過於人。





「俄軍單方面攻擊烏克蘭和殺害平民。」









烏克蘭總統澤連斯基稱讚國民不屈不撓。 Credit: The Presidential Office of Ukraine 烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭人民在聖誕節抵受戰火，展現出不屈不撓的一面，烏克蘭人會為自己締造奇蹟。







瀏覽更多最新時事資訊，請登上 https://www.facebook.com/SBSCantonese/ https://mewe.com/p/sbscantonese ，或訂閱 https://t.me/SBSCantonese 。