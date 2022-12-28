美國擬對中國旅客實施入境限制：澳洲會否跟隨？

路透社報道，有美國官員在當地時間星期二（12 月 27 日）表示：「國際社會越來越關注中國持續的新冠病毒（感染個案）激增以及當局公佈（包括病毒基因序列在內）的數據欠缺透明度。」





此前，日本、印度及馬來西亞在 24 小時內相繼宣布加強對中國旅客入境的防疫要求，原因是中國當地出現確診個案飆升的情況。





馬來西亞同時亦制定了額外的追蹤及監控措施。



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SBS 中文已聯絡澳洲內政部，查詢當局是否正密切監察中國當地的新冠病毒疫情，以及是否會收緊對中國旅客的入境限制。當局回覆查詢時表示這是衞生部處理的事項。





而聯邦衞生部一名發言人向本台表示，當局正密切留意全球疫情，但目前並未改變出入境安排。





發言人說：「澳洲政府正繼續監察全球的情況。針對澳洲人及旅客的入境安排維持不變。」





澳洲航空（Qantas）發言人回覆查詢時則表示，暫未有資料顯示公司會推遲原定在 2023 年 1 月復飛香港航線的計劃。





澳航目前定於 1 月 30 日恢復來往香港及雪梨的航線 ，並於 2 月 27 日進一步增至每日一班。而來往香港及墨爾本的航線則將在 3 月 26 日恢復，每日一班。





發言人指：「我們知道不少人很期待香港航線復飛，不但是有意前往香港的人士，亦包括身在香港的澳洲人。」



近期有傳媒報道，新冠病毒在擁有 14 億人口的中國迅速擴散且不受監察，當地醫院及殮房人滿為患。





然而，當局官方公布的數字則顯示，截至星期一（26 日），中國過去七天只有一人死於新冠病毒，觸發衞生專家及民眾對政府公布數字的懷疑，特別是有關數字與其他人口密度較少國家在重開經濟活動後經歷的新冠疫情並不吻合。





中國在星期一表示，將由 1 月 8 日起不再要求入境者接受隔離檢疫，大幅放寬當地自 2020 年一直實施的嚴格邊境管制措施。



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