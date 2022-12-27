中國放寬疫情防控 惟多國對中國旅客反實施更嚴格限制

隨著中國國家衛健委於星期一（26／12）深夜公布會調整多項防疫措施，包括將新冠病毒感染實施所謂的「乙類乙管」，並且會由下個月8號起， 不會再要求確診者進行隔離之外，亦不會再對入境人士及貨物採取檢疫措施之後， 中國國家疾控局副局長常繼樂在一個記者會上表示，中國改為使用「乙類乙管」，目前只是在調整管控疫情的等級，而不是採取「放任不管」的政策，更加不是做到所謂「躺平」，而他們目前工作的重心, 是從防控感染轉到醫療救治。





另外，疾控中心亦表示，日後有關新冠病毒感染的公布，內容會是以住院的病例數目、現有重症，包括危重症以及累計死亡病例的數字為主。同時，亦不會再區分本土病例和境外輸入病例。另外，他們亦會根據疫情的情況調整公布的次數，最終會回到乙類傳染病以每月公布一次的次數為依歸。





同時，中國外交部發言人汪文斌在記者會上被問到,中國由下個月8日起放寬多項出入境防疫措施後，會否開始發放旅遊簽證時回應說，目前新冠大流行仍未結束，所以，中國會繼續根據疫情發展，調整對外國人的簽證政策。





汪文斌又指，中國各駐外使領館亦會發布相應通知，提醒到訪中國的人士要密切關注，並要加強個人防護以降低感染風險。





不過，隨著中國放寬入境限制，多個國家現時卻是決定加強對中國旅客入境的新冠病毒檢測措施。其中，日本政府由星期五（30／12）起，規定由中國入境的人士必須要進行檢測。如果結果是呈陽性及有症狀的人士，就需隔離7天。





印度政府早前亦要求來自中國大陸、香港、日本、泰國和南韓的旅客入境時必須攜帶核酸陰性檢測證明。而意大利米蘭機場亦經已在上星期六（24／12）起，對來自中國的旅客進行核酸檢測，措施暫定執行至下個月30日，屆時，亦會重新評估是否將政策延續。





南韓防疫部門則表示，正密切關注中國疫情情況以及看看會否有出現新變異毒株等，然後再決定是否有必要採取應對措施；而在首爾的仁川機場，日前亦加強入境篩查力度。來自重點國家的入境人士如果體溫超過攝氏37.3度，就需要接受核酸檢測。



另一方面，台灣總統蔡英文昨日（27／12）宣布，會將強制服兵役的期限，由現時四個月延長至一年，而這個措施，目的是要增強台灣在受到中國攻擊時的防禦能力。





蔡英文在出席國家安全高級別會議後的記者會上表示，中國「對台灣的恐嚇和威脅越來越明顯」。而她指出，無人希望戰爭，但是她亦表示：『和平是不會從天而降。』





她又補充說：『目前服四個月的兵役是不足以應對瞬息萬變的形勢。』所以『我們決定由2024年起，恢復一年的兵役制。』而有關要求將適用於在 2005 年1月1日之後出生的男性。





其實以往在台灣，強制服兵役一直都並不受歡迎，而上屆政府因此亦將原本一年的服役期縮短為四個月，目的是希望有人志願入伍。





不過，最近當地一些民意調查顯示，有超過四分之三的台灣民眾認為服役期時間是過短。





蔡英文形容延長服役期限是「一個極其艱難的決定」，但她認為這樣做，是可以確保他們未來的後代能夠維持民主的生活方式。





她亦表示：『只有備戰才能避免戰爭；只有具有打仗的能力，才能制止戰爭。』





而她這項決定亦適逢中國於日前在台海地區附近舉行軍事演習後公布。 詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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