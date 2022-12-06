廉航推「無限飛」年票 飛澳洲及港人熱門旅遊地

新冠疫情過後，不少國家邊境陸續開放。不少人在疫情期間「餓」左三年，在解封後「報復式」旅遊。





有見及此，有廉航公司推出「無限飛」計劃，使坐唔定的朋友可以用一個價錢飛勻逾 16 個國家。





「無限飛」年票並不是新鮮事，為港人熟悉的廉價航空——亞洲航空（AirAsia）過往亦推出類似計劃，但這次卻不限「星馬泰」國家，澳洲及不少港人熱門旅遊地，包括：泰國、日本、韓國、台灣，甚或馬爾代夫亦有飛到。





亞航在周一（12月5日）宣布有關消息時，馬來西亞的 Capital A的行政總裁費爾南德斯（Tony Fernandes）表示，馬來西亞的 Capital A 不會合併其航空公司，而是將所有航空公司轉移到一個現有結構下，類似於英國航空公司和愛爾蘭航空公司在國際航空公司集團旗下的運營方式。





AirAsia X將改名為亞航航空集團，旗下將有六間航空公司——馬來西亞亞航、泰國亞航、菲律賓亞航和印尼亞航，以及馬來西亞亞航X和泰國亞航X。





亞航早於本年3月已推出「無限飛」年票計劃，可以透過繳付888馬幣（約300元澳元）無限次飛往東南亞各目的地。



在周一宣布的尊貴計劃，年費為 2288 馬幣（約775澳元）卻涵蓋更多長途目的地。





年費並不包含：各種稅金、手續費雜費以及寄艙行李費用





雖然航班預訂從周一開始，但訂戶可以選擇的最早航班是從明年 1 月 1 日開始至至2023年12月31日（旺季及部分日子不適用）





Capital A 在新聞稿中表示：「迄今為止，已有超過 10萬名 Super+ 訂閱者兌換了東南亞目的地超過50萬個航班座位。」





亞航Super+ Premium Pass有效期為一年，由2023年1月1日開始起計（但由於亞航於2023年12月15至31日期間處於block seat期，因此實際效期不足一年）。另外，所有旺季假期都是block seat期，因此若打算在學校假期出發，未必能理想訂票。





除卻亞航外，美國廉航Frontier Airlines 亦在美國推出「無限飛」計劃。旅行繳付年費599 美元，便可無限次預訂包括波多黎各在內的美國境內的航班，計劃將由明年5月2日開始實行。





而這一類年類或訂閱飛行模式正在全球興起，包括新加坡航空公司和阿提哈德航空公司亦有採用。然而，澳洲航空公司尚未推出。



