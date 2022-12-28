由導遊搖身一變「棒棒糖大叔」行內人為你解構「神秘面紗」

穿著反光背心、舉著形似巨型棒棒糖的圓形警示牌，站在路邊的交通管理員（traffic controller），由於拿著酷似巨型棒棒糖的圓形警示牌，被澳洲人親切地稱為「棒棒糖女孩」或「棒棒糖大叔」。





這份工作到底是「站著拿高薪」還是又苦又累？華人要入行又難嗎？





如今從事「棒棒糖」工作已逾一年的麥口郭（Michael Guo）表示，適合自己的就是最好的。



疫情期間被迫轉行

Michael已在澳生活十多年，之前一直從事旅遊業工作。但一場新冠疫情卻打亂了一切。



他指自己「堅持了一年半覺得實在是不行，畢竟需要現金流支持家裡的生活，所以當時想，我可能需要重新轉行，先度過旅遊業的寒冬。」





機緣巧合下，Michael的好友帶他進入「棒棒糖」行業。





Michael 億述當時好友對他說，這份工作可以跳出墨爾本封城的五公里出行限制、賺取收入，每天還能接觸不同的人，這一些┌優渥條件」對熱愛戶外、喜歡與人打交道的Michael來說，無疑有著巨大吸引力。





被好友的說辭打動，Michael 花了一周時間考下了工作所需的四個執照，隨後便高興地開啟了自己的「棒棒糖」生涯。



Source: Supplied / Michael Guo Michael表示，自己到目前為止都還挺享受這份工作，但同時也指出，「適合自己的才是最好的」。





「我覺得還是看每個人自己的喜好是不是適合。因為我比較喜歡戶外，非常不願意在室內。然後我又喜歡開車，然後又喜歡不在不同的地方、接觸不同的人，導遊就是這樣的嘛。」





他指所以他特別喜歡這份工作。



「棒棒糖」揭秘：入行難？高薪又輕鬆？

有關「棒棒糖」工作，存在許多「江湖傳聞」，例如某一族裔的女性從業者特別多，這份工作高薪又輕鬆云云。 Michael說，就從業至今自己的觀察而言，「同事五花八門，男女沒有特別的比例，族裔也很多樣」——有來自各國的移民，英語非英語母語國家的都有，也有很多本地人、澳洲原住民等。





華人入行難不難？ Michael認為，難，也不難。





首先，這份工作對從業者的要求並不高，尤其是對來自東亞高競爭職場文化國家的移民們來說。





他說，這些移民「卷的能力很強」，「棒棒糖」工作對他們來說實在是小菜一碟：「做到我該做的，你就不小心發現自己變成了明星員工，就是最優秀的人。」





但對華人來說，語言文化上存在的天然鴻溝，則是相當大的挑戰，Michael自述花了半年的時間去適應。





但自認為「喜歡接觸新事物」的Michael表示，跨出舒適圈給自己帶來了成就感。



「棒棒糖」的典型一天

每天五點半起床，洗漱完畢後把早飯午飯放進小冰箱，泡上一杯咖啡，六點便要出門——這是過去一個月當中，Michael工作日的「日常」流程。





因為現在很多項目都是七點就要開始，現在夏天，天亮比較早嘛。有的時候甚至是六點半開始。

「早上七點到了以後就開始開早會，所有的人、各種工種，包括我們的交通管理（部門）、項目的施工方，在一起溝通今天面對的所有的工作是什麼，中間可能會面臨哪些風險，我們如何規避這個風險，還要做每天的額溫、酒精測試，因為他們對安全的要求是非常非常高的。」





隨後便是一整天的工作：放置封路標誌、舉牌，根據冬夏季節日照時間不同，工作時長從7至8小時到10至12小時不等。





他笑言：「我們通常每天上午有一個茶歇，大概十點鐘左右、15分鐘，好消息是這還是給錢的。」





「然後大概在一兩點之間會有一個大概30分鐘的午休，這是法律規定的，但是雇主是不給錢的。然後呢，如果有的一些項目的雇主可能會好一些，下午可能會再給你一個15分鐘免費的一個（休息時間）。」



有苦有甜，有挑戰也有感動

他指：「很多人覺得你就是天天舉個牌子聽著歌，就可以把這工作混下來。其實不是的」。





從業一年多以來，他被大太陽曬過、大雨澆過，也曾差點被車撞，鬼門關上走一回。





在「一日四季」的墨爾本，變幻莫測的天氣可能會令人措手不及。 Michael也表示，工作中最具挑戰性的還是墨爾本冬季的雨天。





本來看艷陽高照便脫下外套放在車中，忽然下起傾盆大雨，交通管理員卻不可能臨時離開崗位「讓車互相亂跑」，只能任由自己被雨淋濕整身。



褲子靴子裡面都能感到水在蕩漾，而且是在冬天。而且……交通管理員永遠是第一個到現場、最後一個離開的，就我們是最有可能被澆濕的。

除此之外，他還在同一個早晨，「30分鐘之內，差點被兩輛車撞死」。





他心有餘悸地說：「他們都是在看手機，車可能距離我還有十米的時候才發現我還在玩命揮動標誌牌，才急剎車在我前面停下來。我都已經準備扔牌子跳到旁邊的草地裡去了。」。





雖然有苦有淚，但這份工作也讓他體會到了來自社區的別樣溫暖。





Michael回憶起去年12月的一個項目，由於需要大面積封路，給當地居民和商戶帶來了極大不便，但有居民在必須繞路一大圈的情況下，為工作人員們送上冰淇淋和飲品。





「他繞一大圈給我們那條線上應該有六、七個交通管理員每個人送冰棒啊、送汽水啊，然後第二天這個老人家又開車繞一圈給我們送肉餡派、檸檬蛋糕等等好吃的，幾乎每星期送好幾次，我覺得特別感動。」





除此之外，Michael還說，在路上被舉牌停行的陌生人大部分都願意耐心等待，並且在放行時路過交通管理員都會「伸個大拇指或者是向你表示友好地揮揮手」。





這份感動也成為了Michael堅持下去的動力之一。



工作中的麦口郭。 Source: Supplied / Michael Guo

華人「藍海」：希望更多同胞入行

Michael說，「棒棒糖」工作雖然大部分是臨時工（casual），但「穩定和不穩定是相對的」。





他指「如果在全公司300人裡面，你給公司看到的對工作的認真與努力是永遠排在這300人的前10%的話……慢慢地公司就會把你放到優先排班列表的最前面了。」





Michael坦言，目前自己願意的話基本上每周可以保持六天排滿工作，收入已經遠超自己當初在旅遊行業的工作了。





「如果你行業中比較有經驗，工作時間能夠保證一周40小時以上的話，一年稅前收入在10萬澳元是沒有問題的。」





「如果你有更高級的資格證，稅前年薪大概15萬。」





Michael表示，「棒棒糖」工作對於華人社區來說仍算是一片「藍海」，他希望在行業中看到更多華人的身影。



麦口郭（左一）与同事们。 Source: Supplied / Michael Guo 他認為很多行業，我們華人要去主動爭取。只要你喜歡戶外，對冷暖、日曬風吹這種不是特別介意的話，就像我比較喜歡戶外的，其實我特別鼓勵嘗試加入（‘棒棒糖’行業）。





他指：「一方面可以得到一份很好的收入，另一方面我希望進去以後也能夠帶一些有志在行業發展的華人朋友進來，讓這個行業慢慢地有更多華人，也讓這個行業通過這個窗口能夠了解我們的華人社區，了解我們的文化、我們華人努力工作的敬業精神。」





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