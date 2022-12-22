傳中國開放免隔離入境 世衛：國產疫苗恐保護不足

北京當局早前，但」。不過近日有消息指中港即將開放免檢疫通關，甚至是向全球開放。
香港傳媒「香港01」上星期報道，從廣東省相關部門獲悉，中港兩地最快可在明年1月9日通關，採取「0+3」安排，即無須酒店隔離，只需3天的家居監察。
而香港衛視昨日（12月21日）引述消息更指，明年1月3日起，內地將改為向所有入境人士實施「0+3」，意味者經歷3年「封關」後，全面開放國境。
本月初中國已網傳即將實施「0+3」，更有消息指部份地區已實際上允許入境旅客居家檢疫。
與此同時，世界衛生組織（WHO）正關注中國各地新冠病毒引發重症數字不斷上升的情況。
世衛緊急項目執行主任Michael Ryan表示，中國的確診個案激增不僅因為取消了很多防疫限制，也因為60歲以上人口的疫苗接種率落後很多國家，而，對人口眾多及有很多弱勢社群的中國而言，保護力並不足夠。
他指，中國將新冠死亡定義限制在檢測呈陽性及呼吸衰竭，是過於狹窄，以致大大低估真實的死亡人數。他以英國為例，任何病人在檢測陽性28日內去世，都會被列作新冠死亡個案。
總幹事譚德塞表示，世衛需要更多關於中國疫情的資料，特別是住院和深切治療部病人的數據，以便全面評估風險。他說世衛支持當局集中精力為高風險群體接種疫苗。
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