【觀點】中國新冠防疫政策大改 對澳洲經濟有甚麼影響？

2022年12月7日，中國發布了防控疫情的「新十條」，正式開始了放鬆大流行管制之路，首次明確將強制隔離改為有條件的居家隔離，並表示不再對跨地區流動人員查驗健康碼。





一周之後，中國用於掌握個人行動軌蹟的「通信行程卡」各類應用程式也正式下架，通訊部門表示會立即刪除所有涉及個人的數據。





顯然，中國已經開始了全面轉向中央提出的「推動經濟運行整體好轉」目標。





幾乎在同一時刻，浙江、江蘇等沿海發達省份的城市，紛紛向日本和歐洲國家派出「出海搶單團」，即出國海外的商團以取得海外訂單。「拼經濟」似乎成了中國現在的關注點。





由於中國在防疫政策上的180度改變，亦使全球投資者重新開始看好2023年中國經濟的發展。





摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強就表示，預計明年中國經濟增速有望實現5%以上的恢復性增長，走出大流行。而房地產企穩、消費恢復將是其主要帶動因素。



近期，彭博社對全球頂級基金經理就2023年股票市場的預期進行了調查，其中包括貝萊德（BlackRock）、高盛（Goldman Sachs）、東方匯理（Amundi）等全球最大的投資機構。其中近六成人士看好中國市場，尤其是在目前全面重新開放的情況下，更多機構進一步看好整個亞洲經濟在明年的恢復。





同時，亦看好亞洲市場跑贏全球。





與此同時，被視作中澳經濟聯動性「晴雨表」的鐵礦石價格從11月以來亦明顯反彈。





這對澳洲經濟又意味甚麼？明年澳洲那些行業將直接受惠？





所有人首先想到的肯定是鐵礦石。由於中國是澳洲最大的貿易夥伴，兩國的經濟互補性和聯動性非常高，市場對於中國經濟復甦的預期，自然也利好澳洲的相關產業。





「立竿見影」的例子就是鐵礦石價格的反彈。作為全球最大的鋼鐵生產國，中國對鐵礦石的進口量長年位居全球第一，從澳洲進口的鐵礦石佔比有67%之多。





而為了重新提振經濟，中國11月份基建開工項目共有5008個，總投資額超過3.6萬億人民幣，環比增速高達117%，同比增長35%。可以看出，中國還是在通過固有方法，——大力推進基建建設刺激經濟復甦與增長，因此對鐵礦石的需求也出現恢復。鐵礦石價格自然受此提振，顯示出強勁的反彈趨勢，從11月初的低谷上漲約三成，已接近年初的價格。





但值得注意的是，由於本次中國政府的貨幣和財政刺激政策遠沒有2008年金融危機時期「激進」；而過去一個多月鐵礦石價格的攀升，已經釋放了大部分利好，明年鐵礦石價格是否能夠持續增長有較大不確定性。





另外，房地產行業佔中國鋼鐵需求的三成左右，如果房地產行業恢復速度有限，對於鐵礦石的價格和出口量也都將形成壓力——因此如果要判斷鐵礦行業的景氣程度，可能中國房價在明年的走勢會起到決定性作用。





其次，澳洲旅遊可能迎來真正復甦。根據其他大多數國家的經驗，如果中國保持開放節奏，等到第一波感染高峰過去，中國居民的出行和留學需求很可能會促進澳洲服務業出口的增長。





在大流行前，澳洲是世界熱門旅遊地，旅遊業為澳洲經濟貢獻了1520億澳元，支持了超過30萬家企業的發展，提供了超過66萬份工作。





而中國更為澳洲最大的旅行人群來源，來澳的遊客不僅數量多，消費水平也遠超其他國家。





2019年，143.8萬人次的中國遊客帶來了124億澳元的消費，佔全部國際遊客消費 39.5%，遠高於排名第二的新西蘭遊客的26億澳元。但受到疫情過程中兩國邊境控制的影響，中國赴澳游客人數幾乎歸零，2021年僅有6550人次。





隨著全球多數國家今年逐步開放，國際旅遊業也迅速復甦。但不同於歐美市場的高速反彈，澳洲的旅遊市場整體恢復速度較慢，入境航班的總座位數停留在2019年水平的59%，預計到2023年第二季度才會達到2019年的76%。





這主要的原因就由於中國為代表的亞洲各國開放速度緩慢。如果中國遊客可以自由出行，將會為澳洲旅遊業的恢復注入一劑「強心針」。





不過，國際旅行並非生活「必需品」，受到家庭可支配收入情況影響較大。





如果對於家庭收入增長的預期不高，有些家庭可能就會減少相關的支出。





因此，對這股熱潮的體量預估不能過於樂觀，並且國際航班的恢復速度也不及預期的快，這也一定程度影響國際旅行的複蘇。因此，旅遊業的複蘇可能會是個漸進的過程，其徹底復甦的時間可能需要6-12個月，甚至更長。





相比之下，教育行業可能才是真正大贏家。與旅遊類似，出現新冠疫情之前，國際教育產業也為澳洲貢獻了大筆收入，2019年的相關經濟產值高達378億澳元。





而中國留學生同樣也是該產業主要的「客戶」，無論在人數上還是消費水平上均超過其他國家。





但到了2021年，這數字下降至276億澳元，降幅為27%。





來到澳洲的中國留學生數量也降至18.6萬人，雖然仍佔比最高，但數量已明顯下降。





2022年隨著邊境的開放，更多留學生回到了澳洲，同比約增加了12萬人。可與此同時，中國留學生人數卻仍在減少，同比下降11%至15萬人。





這主要是由於中國對出行限制的政策，使得不少中國留學生仍只能選擇遠程學習。





截至今年10月，澳洲的留學生約有7.2萬人在境外，其中一半為中國留學生。





而且與旅遊受經濟影響巨大不同，留學需求往往集中在中高收入家庭，這些家庭受經濟疲軟影響較小，而且對於子女的教育投入往往是一種長期規劃，有一定的需求剛性，一旦決策後並不會輕易改變。事實上，從最新澳洲簽發的新學生簽證數據看，中國的新學生簽證已經大致恢復至大流行前的水平。





歷史不會重複，但總有相似的韻腳。在經歷了大規模的感染後，逐漸形成「共存之勢」，似乎是所有國家都必須經歷的過程。





以全球各國的經驗作為參照，在開放管控措施後，社會和經濟都會面臨短期的衝擊，因為人員復工復產都被感染率所影響，工廠生產，以及相對應的個人家庭收入都會有所波折。因此可以判斷，中國未來的經濟復甦還是會有一定波動性。對於澳洲來說，無論是礦業、還是旅遊和留學產業，這些依賴中國的產業的恢復也不會是一蹴而就的。





可就如同紐約聯儲最近發布的研究報告標題那樣——《發生在中國的不會只留在中國》，隨著中國的復甦和其需求的增長，全球很多地區的商品、製造和經濟產量都會被帶動。中國經濟的復甦，對於澳洲而言，總歸是一個利好消息，尤其是在當前這樣一個全球經濟很可能出現「弱衰退」的大環境下，所有人都需要新的增長點。





（本文作者魏睿昊Julius Wei為SBS特約通訊員、澳洲經濟和金融市場的分析人士，轉載須經SBS許可；本文觀點僅代表嘉賓觀點，不能代替理財建議，不代表本台立場。）

