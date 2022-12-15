「必理痛」缺貨風潮延澳 藥局貼出「中文告示」

但澳洲藥品及用品管理局（TGA）尚未正式就止痛藥引入限購令，澳洲「國民神藥」必理痛再度出現短缺情況，其中華人社區藥房的情況尤為嚴重。





中國政府回應民眾訴求，在12月7日（周三）宣布防疫「新十條」，對居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，輕症患者建議服用退燒，藥、止咳藥等非處方藥緩解症狀。但是，中國內地多個城市曾經對這些退燒、止咳、抗病毒、抗生素等「四類藥品」的銷售嚴格管控，藥店備貨不足，不少家庭的日常儲備也少。





政策放寬後，出於恐慌、保險等心理，中國國內居民大量囤藥，購買數量遠遠超過日常市場供給，多間藥店的連花清瘟、布洛芬、扑熱息痛及新冠抗原檢測等已斷貨。





這一些非處方藥品的缺貨風潮亦由中國蔓延至全球。





網民Angel 表示：聽說美國、日本的中國人都（把必理痛）寄回國了，都是缺貨。





她更表示：「國人（中國人）力量太強大。」





澳洲維生素C、止痛藥、消炎藥均出現短缺情況，知名品牌「必理痛」更成搶手貨。





墨爾本一名不願意透露姓名的藥房職員向SBS中文表示：「前幾天我們的 Panadol 一直處於缺貨狀態。但是我們藥房有規定，每個客人只能買一盒，因為它是藥店專賣藥品（pharmacy medicine） 。但是在這種情況下，當時我們的缺貨還接近兩三天左右。」



有地區的Chemist warehouse藥房更張貼出中文限購令，提醒民眾「Panadol 產品限購每人最多100粒。





對於中文張貼的限購令，有網民認為這十分有「目的性」。





有網民更寫道：「海外華人要注意，這是寫給你們看的。」





該名受訪的藥房工作人員亦表示「我感覺購買群體大部份都是（中國）留學生 ，寄給家人、寄回（中國）的那種情況 。在（墨爾本市區）這邊的華人買得比較少 ，主要是留學生寄回去的比較多。





在社交平台小紅書上，有網民曬出買到大量必理痛的「凡爾賽圖」。





但卻引來不少華人在帖文內作出批評，網民認為代購搶購行為「丟人丟出國外」，更形容代購「想發財發瘋了」。





對於不少華人將怒火發洩到代購身上。





墨爾本一名華人代購 Amanda 向 SBS 中文表示，她也在在代購必理痛。





Amanda 表示其實她的之前的客戶也就幾個人來買，畢竟直郵需要等半個多月，很多人也不願意等。





她表示：「之前澳洲（疫情）厲害的時侯，也是從國內買蓮花清瘟。





對於不少澳洲華人對代購「搶光」必理痛的批評，她表示對此「沒甚麼想法，哪有空管那麼多人說甚麼，都是工作啊！」





但除了代購外，亦有不少在澳華人是因為中國內的家人要求，搶購「必理痛」。





身在雪梨的 Brynn 就因接到父母電話，讓她寄一些感冒藥回國內。





她表示「家裡也有藥，蓮花清瘟、撲熱息痛甚麼的，但我媽覺得國外的更好。」





她走遍Macquarie 購物中心，發現澳洲本地亦出現了 Panadol 短缺的問題。





她相信這番景氣，是因「代購搬空」，指他們用這麼高的溢價賣給國內一些還不太了解的恐慌群眾，我覺得有些不道德。」



華人表示了解為母者無藥之苦，奔走多間超市買藥。 在澳洲或有不少華人代購藥品營利，亦有人表示是「經歷過孩子生病一藥難求的驚慌」，所以才決定在超市藥店限購的情況下「到處轉」，為有需要的母親帶來希望。





另亦有不少在澳華人表示是為國內的親人購買，形容是身在遠方，略盡一點力量。





雖然在澳華人在澳採購必理痛或其他非處方感冒藥並寄回中國，但能否郵寄至中國或是否違法仍然存疑。





SBS 中文向澳洲郵政及澳洲藥品及用品管理局作出查詢，尚未獲回覆。





在中國，於12月13日 開始亦批准出售輝瑞 新冠口服藥 Paxlovid。





網售定價為每盒2,980人民幣（約628澳元），該售價為非醫保價格 。





但開售不足一天就下架 ，現已搜索不到相關產品。







