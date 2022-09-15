澳洲人最愛用「止痛藥」或設購買限制

在澳洲，一般不適，如傷風感冒經家庭醫生診症後，不少民眾只會獲得多休息、多喝水及有需要便服用扑熱息痛（paracetamol）或布洛芬的建議。與中國或香港地區醫生根據病人症狀開出各種「色彩繽紛」的處方藥極為不同。





由於扑熱息痛在澳洲極易買到，價格相宜，又適用於不少病症，因此不少人都視之為「國民神藥」。





但一份新報告卻揭示在澳濫用藥物的情況呈上升趨勢，在每年更有約50 名澳洲人因過量使用扑熱息痛致死，因此澳洲藥物監管機構正在審查是否應繼續讓消費者購買散裝止痛藥。





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醫藥用品管理局委託進行的一份獨立報告發現，青少年和年青成年人故意使用過量止痛藥的比率最高。





在這些年齡組中，女性的發病率更高。





報告發現，雖然近年因此造成住院率和死亡率雖然沒有增加，但濫用的情況卻出現「令人擔憂的增加」。





儘管對過量攝入「扑熱息痛」的存活率通常非常高，但這只針對在過度攝入後的六小時內進行治療。





延遲治療的話，可能導致嚴重的肝損傷，甚至導致死亡。而且，患者亦可能因為服用其他不同的藥物而使其治療情況更為複雜。





監管機構目前就報告中的幾項建議作出考慮，包括減少出售的撲熱息痛包裝的大小和限制民眾購買數量。





報告中亦建議限制 18 歲以下的人在沒有處方的情況下購買撲熱息痛。





該報告還呼籲加強宣傳濫用止痛藥的危險的有關信息。





監管機構目前已就此開放公眾諮詢，諮詢期在10 月中旬結束。





針對如何為小童提供止痛藥，墨爾本皇家兒童醫院作出清晰的指引。





世界衛生組織建議的止痛3個階梯，透過循序漸進使用止痛藥，盡量減低副作用。



世衛建議止痛階梯 Credit: 明報 雖然撲熱息痛位於第一階，藥物副作用相對較少。但很多時候不是單靠服用止痛藥便可把病痛根治，最重要是及早找出疼痛根源，再配合適當治療。

