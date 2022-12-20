出口「必理痛」到中國？ TGA：民眾須注意六大「要求」

近期澳洲出現止痛藥「必理痛」供不應求，據稱有不少在澳華人在本地藥房搶購包括必理痛等非處方藥物並寄回中國。





SBS 中文此前報道 ，有連鎖藥房的個別分店已對必理痛實施限購令，每名顧客只可購買 100 粒，以試圖解決貨品供不應求的情況。





本台就此情況曾聯絡澳洲郵政及澳洲醫藥用品管理局（TGA），查詢法例是否容許民眾大量購買非處方藥物並寄往海外。





TGA 一名發言人在回覆查詢時表示，任何澳洲居民或遊客若要向身處海外的家人或朋友出口藥物，應先聯絡有關國家的相關部門以了解當局的要求。





發言人續稱：「如果澳洲人有意出口藥物作為非商業用途，必須確保（以下事項）。」



有關藥物並非為用作 商業供應 有關藥物並不含有 《1958 年海關（禁止出口）條例》 中所列的違禁成份 有關藥物並非為用作人體臨床試驗 數量並不超出三個月的持續供應 有關藥物須以原本包裝盛載 若有關藥物為處方藥物，必須附有澳洲醫生發出的有效處方及藥房發出的藥劑標籤

即使法例容許民眾向身處海外的親友寄送非處方藥物，蒙納殊大學公共衞生及預防醫學專家楊輝副教授亦提醒，在服用有關藥物時必須謹慎行事、避免濫用。





他在接受本地媒體訪問時說：「即使是看起來最普通的藥物，也應該避免盲目使用藥物，特別是避免濫用。」





又指：「藥物短缺是暫時的，需求會激發出對供應的提高。萬里寄藥的方式並非是有效的。澳洲的藥物，特別是零售藥物，應該首先保證給當地人使用。」



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。