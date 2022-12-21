大蛇亂入阿德雷德機場 聯邦警察逮捕後放生

這條大蛇是在阿德雷德機場的聯邦警察辦公室被警員發現，當值警員隨即將牠「逮捕」，通過Ｘ光檢查後，將牠放生。





聯邦警察在社交媒體Facebook分享「捕蛇」經過，並打趣地指他們「通常都不會與蛇打交道」，並指隨著氣溫上升，提醒大家「記得照顧好自己和閣下的動物」。



氣象局預測，阿德雷德在聖誕節的氣溫將高達攝氏 32 度，拆禮物日的氣溫更將達到攝氏 37 度。





阿德雷德蛇王Della-Flora指，當氣溫達到攝氏 35 度或以上時，他平均每天都會收到 20 個求助電話，指大多數發現的是棕蛇，間中會遇到紅腹蛇，遇到虎蛇的機會就很少。





而最近受洪水影響的 Murray River 沿岸地區的居民，曾看到有蛇在洪水中快速移動，Della-Flora呼籲居民緊記鎖好門窗，以防「引蛇入屋」。

