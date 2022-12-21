全澳最高薪總裁排名出爐 最高月薪來自「低成本」首飾企業

澳洲金融評論報（AFR）就2022年，全澳不同行業、公司的總裁（CEO）的薪酬作出調查。





此調查是由澳洲高管數據庫 OpenDirector 和全球獵頭公司Odgers Berndtson聯合進行，分析了300強上市公司總裁的報告薪酬。





薪酬最高的是麥格理集團（Macquarie Group ）總裁Shemara Wikramanayake ，她已經連續第二年成為澳洲年薪最高的總裁，其年薪達2370 萬澳元，





而全澳300 間最大公司的總額薪酬更增長了 16%。





緊隨麥格理集團總裁其後的是低成本時尚飾物商 Lovisa Holdings 的新任西班牙藉總裁Victor Herrero。他在上任短短七個月後已取得 2090 萬薪酬。



LOVISA 新任總裁 Victor Herrero 換算月薪的話，他甚或比位居榜首的麥格理集團總裁為高。





而Herrero 的高薪酬包括：三年6800 萬澳元長期激勵獎金。





雖然Lovisa 對這位新任總裁如此大方，但卻正面臨前僱員因少付工資指控而發起的集體訴訟。而且超過 33% 的投資者投票反對高管薪酬計劃。





這300強的公司中的近20間，今年亦由於薪酬問題曾出現罷工、抗議，包括Downer EDI、Blackmores、Newcrest Mining、AGL Energy、ASX、Star Entertainment Group 和 Santos。





而第三、四、五名的高薪總裁分別為Resmed 的 Mick Farrell，年薪1610 萬， Goodman Group 的創始人 Greg Goodman， 1570 萬元，以及 Kogan 的 Ruslan Kogan，年薪1520 萬。





但除了總裁的薪酬高外，部分企業的高管的薪酬或比總裁為高。





以麥格理集團為例，其大宗商品和全球市場主管 Nick O'Kane 的收入為 3240 萬元，比他的總裁高出近 900 萬元。





今年前 10 名高管薪酬中，麥格理的高管佔了 6 人，其中資產管理負責人 Ben Way、麥格理資本聯席負責人 Michael Silverton 和副董事總經理 Greg Ward 的薪酬均超過 1000 萬元。





ASX 300 公司中總裁的工資中位數上升 16% 至 270 萬澳元，前 200 強公司首席執行官的工資中位數上漲 14% 至 350 萬澳元。





年度獎金增長了 21%，而基本工資增長了 9%，長期激勵亦增長了 8%。





OpenDirector 創始人 Don Hellyer 表示：「隨著今年 17% 的漲幅和前一年 24% 的漲幅，反映因為新冠疫情而使總裁們薪酬有所限制的情況真正消失。」







