【墨爾本足球賽騷亂】兩人被判終身禁足 13人已被起訴

澳洲足球協會對兩名於甲組足球聯賽闖入球場的滋事份子判處終身禁足，其中包括據報用桶襲擊墨爾本城（Melbourne City）守門員 Tom Glover 的男子。

Fans invade a football pitch.

Fans invade the pitch resulting in a cancelled A-League Men's match between Melbourne City and Melbourne Victory at AAMI Park, on17 December, 2022, in Melbourne, Source: Getty / Chris Putnam / Future Publishing

要點：
  • 兩名於周六闖入AAMI Park 球場的墨爾本勝利隊（Melbourne Victory）球迷被澳洲足球協會判處終身禁足。
  • 足球協會行政總裁 James Johnson 表示，他們正在努力確保在 AAMI Park 發生的事「不會再重演」。
  • 到目前為止，維州警方已就此事對十三人提出檢控。
兩名衝入 AAMI Park 球場的墨爾本勝利隊球迷，包括一名據報
用金屬桶襲擊墨爾本城守門員 Tom Glover 的球迷
，已被澳洲足球協會（Football Australia）判處終身禁止入場。

星期六（12 月 17 日）晚上於 AAMI Park 球場上演的甲組男子墨爾本打吡賽事，
因球迷騷亂而被迫腰斬


Glover 被騷亂的球迷揮動金屬水桶時擊中，因而遭受腦震盪和面部撕裂，裁判 Alex King 也在事件中受傷。

一名電視台攝影師被發焰筒（flare）擊中後受傷，另外兩名保安人員同告受傷。

澳洲足球協會表示，一名來自 Craigieburn 的 23 歲男子因「未經授權進入比賽場地並意圖使用物品（桶）造成損壞或傷害」，被維州警方檢控作出暴力行為及投擲燃放物等罪名。

另一名來自 Meadow Heights 的 19 歲男子被警方控告涉嫌襲擊 Glover 及一名保安人員。

他被澳洲足球協會裁定「未經授權進入比賽場地並參與已經或可能傷害及危及他人的行為」。
澳洲足球協會行政總裁 James Johnson 在一份聲明中說：「這兩個以及其他相關人士，他們的行為完全不能接受，我們不會再歡迎他們到來。」這意味著可能更多人被判處禁令。

「足球協會在其舉行的賽事中，對引起混亂、具破壞性、暴力和反社會的行為採取零容忍政策，並且不會容忍可能威脅觀眾、球員和工作人員安全的行為。」

「以這重大的禁令來對付以上行為的人，是符合我們立場的。」

「澳洲足球協會正日以繼夜地展開調查，以確保在墨爾本 AAMI Park 發生的騷亂再也不會重演。」
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兩人被禁止參與澳洲足球協會舉辦的所有足球比賽，包括澳超聯賽、澳洲足球協會盃、全國超級聯賽（NPL）、男足國家隊 Socceroos 和女足國家隊 Matildas 的比賽。他們亦不能登記為足球運動員。

維州警方早前已就事件落案起訴三人，最新公布亦再起訴多十人，令總數增至 13 人。

墨爾本勝利隊必須在澳洲東部時間周三上午 9 點之前，向足球協會解釋為何他們「不應該因為讓比賽引起騷亂而面臨嚴厲的制裁」。

足球協會已經明確表示將實施嚴厲的制裁，可行的處罰包括扣分、罰款及迫使墨爾本勝利隊閉門作賽。

足球協會還需要決定星期六的打吡賽事結果是否有效，墨爾本城在比賽被腰斬前以 1 比 0 領先。

墨爾本勝利隊下一場比賽是在拆禮物日（12月26日），以作客身份與西部聯（Western United）在 AAMI Park 對戰，這意味著足球協會可能將在短期內公布臨時制裁行動。


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Published 21 December 2022 at 2:26pm
Source: AAP
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