【墨爾本足球賽騷亂】兩人被判終身禁足 13人已被起訴

要點： 兩名於周六闖入AAMI Park 球場的墨爾本勝利隊（Melbourne Victory）球迷被澳洲足球協會判處終身禁足。

足球協會行政總裁 James Johnson 表示，他們正在努力確保在 AAMI Park 發生的事「不會再重演」。

到目前為止，維州警方已就此事對十三人提出檢控。

兩名衝入 AAMI Park 球場的墨爾本勝利隊球迷，包括一名據報 用金屬桶襲擊墨爾本城守門員 Tom Glover 的球迷 ，已被澳洲足球協會（Football Australia）判處終身禁止入場。





星期六（12 月 17 日）晚上於 AAMI Park 球場上演的甲組男子墨爾本打吡賽事， 因球迷騷亂而被迫腰斬 。





Glover 被騷亂的球迷揮動金屬水桶時擊中，因而遭受腦震盪和面部撕裂，裁判 Alex King 也在事件中受傷。





一名電視台攝影師被發焰筒（flare）擊中後受傷，另外兩名保安人員同告受傷。





澳洲足球協會表示，一名來自 Craigieburn 的 23 歲男子因「未經授權進入比賽場地並意圖使用物品（桶）造成損壞或傷害」，被維州警方檢控作出暴力行為及投擲燃放物等罪名。





另一名來自 Meadow Heights 的 19 歲男子被警方控告涉嫌襲擊 Glover 及一名保安人員。





他被澳洲足球協會裁定「未經授權進入比賽場地並參與已經或可能傷害及危及他人的行為」。



澳洲足球協會行政總裁 James Johnson 在一份聲明中說：「這兩個以及其他相關人士，他們的行為完全不能接受，我們不會再歡迎他們到來。」這意味著可能更多人被判處禁令。





「足球協會在其舉行的賽事中，對引起混亂、具破壞性、暴力和反社會的行為採取零容忍政策，並且不會容忍可能威脅觀眾、球員和工作人員安全的行為。」





「以這重大的禁令來對付以上行為的人，是符合我們立場的。」





「澳洲足球協會正日以繼夜地展開調查，以確保在墨爾本 AAMI Park 發生的騷亂再也不會重演。」



兩人被禁止參與澳洲足球協會舉辦的所有足球比賽，包括澳超聯賽、澳洲足球協會盃、全國超級聯賽（NPL）、男足國家隊 Socceroos 和女足國家隊 Matildas 的比賽。他們亦不能登記為足球運動員。





維州警方早前已就事件落案起訴三人，最新公布亦再起訴多十人，令總數增至 13 人。





墨爾本勝利隊必須在澳洲東部時間周三上午 9 點之前，向足球協會解釋為何他們「不應該因為讓比賽引起騷亂而面臨嚴厲的制裁」。





足球協會已經明確表示將實施嚴厲的制裁，可行的處罰包括扣分、罰款及迫使墨爾本勝利隊閉門作賽。





足球協會還需要決定星期六的打吡賽事結果是否有效，墨爾本城在比賽被腰斬前以 1 比 0 領先。





墨爾本勝利隊下一場比賽是在拆禮物日（12月26日），以作客身份與西部聯（Western United）在 AAMI Park 對戰，這意味著足球協會可能將在短期內公布臨時制裁行動。







