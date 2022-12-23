【專家拆解】新冠疫苗副作用是否常見及如何預防

前聯邦議員、並身兼醫生的菲爾普斯在本周談到她和妻子約 18 個月前接種新冠疫苗後出現的不適狀況。





她向國會就長新冠（long COVID）調查提交的文件中，菲爾普斯





指出她的妻子Jackie Stricker-Phelps在接種第一針疫苗起，一直被神經系統問題困擾。而她本人亦在接種第二針後，亦出現呼吸困難和血壓浮動的問題。





菲爾普斯的分享，引起了公眾對新冠疫苗接種或會帶來嚴重副作用的討論。



前聯邦議員菲爾普斯 （Kerryn Phelps）。 Source: AAP 本文將由疫苗專家，向大家分享如何跟進、確認和預防在接種後不適狀況。



正確理解問題成因

每當有新疫苗大推出，都會有些人反映，在接種疫苗後出現嚴重的健康問題，並會疑惑「這是由疫苗所引致的嗎？」。





特別是當無法確定這些問題的成因、難以充分了解病情和是最近才被發現，公眾自然更想知道問題的癥結。





一個可靠的疫苗安全系統可回應這些問題。在疫苗接種後發生的身體反應是一個明顯指標，但要確定事件的因果關係時，仍有其他因素至關重要。





我們不能忽視這些其他因素，因為並非接種疫苗後發生的所有事情都是由疫苗引起。心臟病、中風、自身免疫性疾病甚至死亡，都可能在接種疫苗後不久發生；但關鍵的問題是：疫苗是否會導致或有惡化疾病的風險。



追踪新副作用

可靠的疫苗安全系統，旨在為公眾識別和調查與疫苗相關的新的潛在健康隱患。





疫苗安全系統早在新冠病毒疫苗開發以來，就已開始。此後，系統再發展至臨床測試階段，包括將安排測試者接種疫苗，與另一組只接種安慰劑（或另一種疫苗）的測試者進行對照比較。





這些試驗規模很大 — 大約有二至三萬人參與，並經數月的密切醫學監測 — 然而，試驗卻只發現相對常見的副作用。





此外，全球現已接種超過130億劑新冠疫苗。隨著疫苗接種的人口日益廣泛，許多國家（包括澳洲）都一直監測罕見和嚴重的副作用。





這些安全風險監測，在多於190個國家的不同人口進行。詳細的流行病學研究亦包括數百萬人。





這些研究是看接種疫苗後的人，與未接種疫苗的人士相比，出現某種疾病的風險是否會增加。



這些研究發現了什麼？

在疫苗推出後的幾個月內，一些由新冠疫苗引起的罕見但嚴重的反應被發現。





例如血栓形成伴血小板減少綜合症（Thrombosis with thrombocytopenia syndrome）— 是一種嚴重但罕見的凝血障礙。約五萬分之一的阿斯利康疫苗接種個案中會有一宗，全澳共通報 173宗。這情況很快被通報，也改變新冠疫苗的推出。





心肌炎（Myocarditis）的發生率更高，特別是在接種 mRNA 疫苗的青少年男孩和年輕男性中（每十萬輝瑞疫苗疫苗接種個案中，大約發生2到10宗）。





雖然大多數與疫苗相關的心肌炎患者症狀較輕，並會在數天或數週內康復，但有少數人的病情確實更嚴重、或症狀持續時間更長。





與新冠疫苗相關的其他罕見病症還包括過敏反應、格林-巴利綜合症（Guillain-Barré syndrome）和免疫性血小板減少症（immune thrombocytopenia）。但這些病情的危險性，要低於不接種新冠疫苗的風險。





坊間有許多「訊息」指出，身體的其他不適情況都與新冠疫苗有關。 最近有研究指，在接種疫苗後患上一種稱為POTS的常見體位性直立性心動過速綜合症（postural orthostatic tachycardia syndrome），比感染新冠病毒後患上的機率，還要多五倍。但研究的作者亦指出，結論仍需要進一步的研究。





其他「訊息」根本還未有充分證據技持。





一但確認任何新的疫苗有安全隱患，世衛全球疫苗安全諮詢委員會（WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety）都會定期發布聲明。



澳洲如何追踪疫苗隱患？

在澳洲，澳洲醫藥及用品管理局（TGA）和衛生部門負責監測和評估疫苗安全性，會有獨立的疫苗安全科學家和多舍臨床專家密切參與，方法包括：





要求臨床醫生和患者報告疫苗接種後的各種不適





TGA 詳細調查多宗嚴重的不適情況，有時通過專家小組進行。有些病人如果有異常高發病頻率，則要持續監察和分類。





截至 2022 年 11 月中旬，TGA已處理超過 136,000 份新冠疫苗報告。雖然並非所有報告的案例都由疫苗引起，但報告有助於識別異常病情，包括將接種疫苗後的病發率與未接種者作比較。





收到報告後，TGA雖不會定期回應個別案例，但在某些情況下，如果需要更多資訊來完成評估，則會聯絡報告人員。



使用AusVaxSafety等主動監控系統

研究人員會向數百萬疫苗接種者進行定期調查，以尋找新資訊，並每兩周發布報告。





這些報告，和經過行業評核的研究均表明，新冠疫苗對公眾具有非常好的安全性，包括長期病患者。事實上，這些群體從疫苗接種中受益最多，因為他們一旦感染新冠病毒，引致併發症的風險最高。



監測接種疫苗後理論上存在的風險

這些監測存在在不同階段，包括疫苗開發、臨床試驗和項目推出等階段，通常包括專門設計的研究和長期跟進。



從其他國家、跨國團體和疫苗製造商處獲取資訊和安全報告

這些持續性的工作。例如，上述的血栓形成伴血小板減少綜合症（罕見的凝血障礙）首先在歐洲通報，心肌炎則在以色列首次獲通報。



通過電子健康數據庫，跟進疫苗接種與公眾健康狀況的關聯

這些類型的研究表明麻疹、腮腺炎和風疹疫苗與自閉症之間毫無關聯。這些病患有許多其他致病因素，例如新冠病毒本身。





最近一項尚待行業評審的丹麥研究顯示，與僅接種兩劑新冠疫苗的人相比，接受加強劑的人士在感染 Omicron 四個月後出現的新健康問題更少。



利用全國專科臨床醫生網絡，支援前線家庭和專科醫生，解答病人的疑慮

包括有關接種疫苗之前或之後的健康狀況，以及如何接種額外的疫苗等。



如接種疫苗後出現不良反應，如何求診？

首先，你必須馬上去報告，病人或醫生都可向TGA報告不適。





其次，請確保你的病情正由家庭醫生或專科醫生治理，他們可診斷所有可能的病因，並在需要時尋求其他專家支援。





一旦確認這些罕見的副作用是由疫苗引起，病人應該獲到賠償。





2021 年 8月，聯邦政府宣布了一項計劃，以支援因接種新冠疫苗而導致嚴重健康問題的人士，與許多其他國家或地區看齊。





雖然實施需時，但疫苗補償安排是全面的疫苗安全計劃的關鍵部分。我們建議確保方案得到改善，並擴大至包括其他所有疫苗，而不僅僅是新冠疫苗。



資訊透明至關重要

針對新冠病毒以致和其他可預防疾病，疫苗接種的益處和風險應該公開地、有依據地的讓公眾參與討論是非常重要。





疫苗不容置疑可以挽救生命。最近一項研究推算，在新冠疫苗推出的短短一年內，死亡人數就減少了 2000萬人。





然而，實現高接種率的關鍵是公眾的信心，這需要資訊的透明度，包括事實和溝通。



