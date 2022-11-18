【病人福音】全球首種腦癌疫苗 驚人提高患者存活率

據《衛報》報道，一項新實驗結果顯示， 新被診斷出患有膠質母細胞瘤的病人可能可以延長數年壽命。





一項全球臨床試驗得出結論，世界上第一種治療致命癌性腦腫瘤的疫苗有可能使患者的壽命延長數年。





作為該試驗首席調查員之一的 NHS 高級醫生表示，證據表明 DCVax 能夠「驚人地」提高患者的生存率。





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這一突破可能使英國每年 2,500 名被診斷患有膠質母細胞瘤的人受益。膠質母細胞瘤是最常見的腦癌，也是最具侵襲性的腦癌之一。患有這種疾病的人在確診後平均只能存活 12至18 個月，甚至更短。





在共有331 人參與的全球研究中，一名患者在接受 DCVax 治療後存活了八年多。在英國，53 歲的弗倫奇 (Nigel French) 在得病七年後仍然健在。





倫敦國王學院醫院的神經外科醫生阿什坎（ Keyoumars Ashkan ）教授表示，實驗結果令人震驚， 並為與膠質母細胞瘤對抗的病患帶來新希望，他是有關試驗的歐洲首席研究員。





他補充說，這種疫苗「被證明可以延長壽命，有趣的是，對於傳統上被認為情況較差的患者來說也是如此」，例如長者和不能動手術的人。





如果獲得醫療監管機構的批准，DCVax 將成為 17 年來針對新診斷的膠質母細胞瘤患者的第一種新療法，也是 27 年來針對複發患者的第一種新療法。





試驗研究人員發現，接種疫苗的新患者平均能存活 19.3 個月，而接受安慰劑的患者平均存活 16.5 個月。





接種過 DCVax 的複發病人在接受 DCVax 後平均存活 13.2 個月，而沒有接種DCVax 的複發病人平均存活 7.8 個月。





根據周四發表在《美國醫學雜誌》上的試驗結果，總體上 有13% 的接種人士至少存活五年，而對照組中卻只有 5.7% 的人能夠。





疫苗是一種免疫療法，會令人體的免疫系統被編程，從而追踪和攻擊腫瘤。DCVax是全球第一種為治療腦腫瘤而開發的疫苗。





阿什坎教授說：「該疫苗通過刺激患者自身的免疫系統來對抗患者的腫瘤。它提供了一個個性化的解決方案，與患者的免疫系統一起工作，這是人類已知的最智能的系統。」





「這種疫苗是通過患者自身腫瘤的蛋白質與他們的白血球結合起來所生產的。這會訓練白血球識別腫瘤。」





當接種疫苗時，這些受過教育的白血球會幫助患者的免疫系統的其餘部分，將腫瘤識別為『需要對抗和摧毀的東西』。幾乎就像訓練嗅探犬一樣。 阿什坎（ Keyoumars Ashkan ）教授





NHS 尚未提供該疫苗。但製造疫苗的美國公司 Northwest Biotherapeutics 計劃尋求監管部門的批准，以令疫苗可以上市。







