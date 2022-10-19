更新會舉辦一系列「面對癌症」資訊講座

更生會 (CanRevive Inc.) 與聖佐治醫院暨社區健康服務 (St George Hospital & Community Health Service) 將於本年 11 至 12 月份聯合舉辦為期四講的「面對癌症」資訊講座，目的是為華裔癌病患者及其家人提供有關面對癌症的實用資料和訊息，幫助患者及其家人積極面對癌症，早日踏上康復之路。





「面對癌症」資訊講座邀得聖佐治醫院腫瘤科醫生、醫院護理師、臨床護士專家、醫務社工及註冊營養師等專業人士分別以英語、廣東話或普通話講解，並提供即場廣東話或普通話翻譯服務。歡迎確診至今不超過 2 年的癌病患者、關顧者及其家人報名參加。此活動費用全免，詳情如下：





日期：2022 年 11 月 8 日（星期二）、11 月 17 日（星期四）、11 月 25 日（星期五）及 12 月 1 日（星期四）





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時間：上午 10:00 至下午 12:30





地點：聖佐治醫院研究與教育中心地下 1 號和 2 號研討室



(從Kogarah火車站步行十分鐘可到達)



(Seminar rooms 1 & 2, G/F, Research & Education Centre, St. George Hospital, 10 South Street, Kogarah)





費用：全免。參加者需預先報名，名額有限，額滿即止。





內容：



第1講：了解癌症與治療 (8/11 - 星期二)



第2講：癌症相關的醫院支援服務 (17/11 - 星期四)



第3講：症狀護理 - 癌症治療的副作用 (25/11 - 星期五)



第4講：癌症患者的飲食與營養 (1/12 - 星期四)





現場提供廣東話/普通話傳譯服務





報名及查詢：請於辦公時間內致電更生會市區總會 (02) 9212 7789 或雪梨南區服務中心 0418 842 518與工作人員或義工聯絡。亦歡迎於雪梨南區服務中心開放時間內 (星期二至五上午10時至下午2時30分) ，親臨好市圍柏道八號 (8 Park Road, Hurstville NSW 2220) 報名。參加者需預先報名，名額有限，額滿即止。

