【好消息】香港明起毋須再使用「安心出行」

但會保留食肆等指定場所的「疫苗通行證」安排， 市民進入部分指定處所例如食肆，仍要出示疫苗通行證。





另外， 亦會取消包括入境人士在內的所有市民的黃碼安排，市民只有在確診時才會轉為紅碼，其餘時間則維持藍碼。





他表示，新的改動已考慮了已有的數據及分析風險，目前輸入個案風險比社區感染風險更低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險。





李家超又強調，政府推出政策是按香港實際情況，以科學為本而調整措施。他又指，今次決定是經醫務衞生局提交報告，考慮及評估數據後，再由局方提出有關建議。 而香港醫務衞生局局長盧寵茂亦會於今天較後時間交代詳情。





李家超說，香港的經濟及社會活動已動起來和活起來，例如由昨天（12／12）起，粵港跨境貨車司機已經可以直接以「點對點」形式前往作業點提貨或交貨，他相信有關措施可改善貨車司機的工作，對物價亦會有幫助。至於何時與中國正式通關，李家超表示，當局的目標是以最快速度推進正常通關，但要按實際情況推進。他強調支持中國的防疫措施，期望可以達到預期效果，達致有利安排。





另外，中國亦經已由星期一午夜起停止在全國使用追踪個人活動的手機應用程式。該手機應用程式是記錄了市民在新冠疫情期間在各城市和省份之間的來往動向。





該手機應用程式已運行了三年。而該手機應用程式在昨天午夜則顯示出服務暫停的訊息。





不過，另一個用於限制測試呈陽性或進入最近曾經到過爆發新冠疫情地區的人手機應用程式則仍然繼續有效。





此舉是中國政府在上星期突然宣布結束許多嚴格的限制措施後撤銷另一項限制措施。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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