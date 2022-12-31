【新冠恐慌】再有多國宣布加強對中國旅客實施新冠檢測 澳洲卻仍在觀望

最新宣布會加強對中國旅客的新冠檢測措施的包括英國、法國和以色列。





英國現時規定由下月5日起，由中國入境的旅客須於登機前，必須提交兩日內的檢測陰性證明；衛生安全局亦會由下月8日起展開特別的監測計劃，抽取部份中國入境旅客進行病毒檢測。當局指，這是因應中國疫情和當地即將放寬邊境限制措施所採取的平衡和預防性措施，又指中國未能提供全面的疫情信息，故此必須加強英國偵測新變種病毒的能力。





另外，法國衛生部亦發表聲明，要求乘搭飛機前來的中國旅客需要提供出發前48小時內的核酸檢測陰性證明，同時，亦會恢復要求由中國往法國航機上的乘客佩戴口罩，以及在機場向來自中國的乘客進行隨機核酸檢測，確定是否有新的變種病毒，同時， 當局亦呼籲法國民眾如無必要，避免前往中國。





其實，西班牙早前經已宣布要求所有乘機前往當地的中國乘客需要出示檢測陰性或完成接種疫苗的證明，現時，該國亦尋求其他歐洲國家採取類似的措施。





至於以色列亦宣布，規定來自中國的旅客必須出示陰性核酸證明才能入境，並建議民眾如非必要亦不要前往中國。





不過，澳洲暫時並未有對此作任何公布。總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 日前表示，澳洲的旅行建議暫時並沒有改變，而衛生當局正密切監察有關情況。





中國官方媒體則批評這些國家的決定， 而中國由下個月 8號開始，將批准國民自新冠疫情開始以來首次出國旅行。





與此同時，中國國家衛健委官員與世衛舉行新冠疫情防控技術交流視像會議，世衛再次敦促中國需要定期分享具體和即時的疫情信息，包括更多的基因測序數據以及住院和死亡數據。





世衛有關新冠演變的技術顧問小組將於下星期舉行會議，並將邀請中國專家提交有關病毒測序的詳細數據。





而中國國家衛健委較早前亦指出，雙方在會議中就當前疫情的形勢、醫療救治、疫苗接種等技術進行交流，並同意繼續開展技術交流，協助全球早日結束疫情。





在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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