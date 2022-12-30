澳新等多國熱烈歡迎中國旅客重返 汪文斌強調防疫不應影響人員交往

因應中國當地的新冠病毒疫情嚴峻且將在 1 月 8 日重開國境，世界多國連日來紛紛宣布將對來自中國的旅客實施更嚴厲的防疫措施，其中日本更僅容許中國旅客透過當地四個機場入境。





但與此同時，澳洲、新西蘭以及多個歐洲國家正在透過中文社交媒體進行推廣，試圖吸引當地遊客到訪。





中國官方媒體人民網在微博發表貼文，提及多國的大使館或旅遊局都在社交媒體上「歡迎中國遊客到訪旅遊」，並刊登有關宣傳貼文的截圖。



《人民網》微博刊登貼文，提及世界多國在微博發表貼文、歡迎中國遊客到訪旅遊。 Credit: Internet/ Weibo.com 西班牙在社交媒體上刊登巴塞羅那的相片，並配以「足足三年後，西班牙終於等到你回來」、「與世界不見不散」等字眼的標語。同時，挪威、奧地利、葡萄牙、瑞士及荷蘭亦有類似貼文。





法國駐中大使館寫道「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們」、加拿大旅遊局寫著「明年夏天，我在加拿大等你來」、泰國國家旅遊局提到「三年了，神奇泰國等你們三年了」。





澳洲旅遊局的貼文寫道：「在澳洲，等一個你。」另一個貼文則寫道：「花開有時，China 相逢有期。」



澳洲旅遊局的微博帳戶。 Credit: Internet/ Weibo.com 新西蘭旅遊局亦指：「Kia Ora! 好久不見！記憶中的美好風光、心心念念的久別重逢，所有的憧憬與嚮往，終於得到答案。」





不少國家旅遊局的貼文均附上「#與世界不見不散」的標籤。



與此同時，澳洲本地企業、大學以至流行病學家均促請艾巴尼斯聯邦政府切勿仿效美國等國家，對來自中國的旅客實施新冠檢測規定。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）星期四（12 月 29 日）在記者會上表示， 政府將持續監察疫情發展 。





他說：「我們的外遊建議目前並未有變，但我們將繼續監察情況，正如我們亦對全球這樣做（監察情況），並將在適當時候更新我們的外遊建議。」



我們會考慮衞生建議（作出決定）。目前衞生建議並未有改變。 澳洲總理艾巴尼斯

澳洲總理艾巴尼斯。 Source: AAP / JONO SEARLE 聯邦首席醫官凱利（Paul Kelly）教授表示，他對目前的政策感到放心，又指當局相信中國目前廣泛流傳的主要新冠病毒毒株，早在七月已在澳洲廣泛傳播。





他向澳洲廣播公司表示：「針對中國，我們需要注意的最大事宜，是監察是否有其他病毒變異出現，但現階段這並未發生。」



收聽節目 中國感染新冠人數突增會否導致出現新變種新冠病毒？ SBS Chinese 29/12/2022 23:26 Play

澳洲中國工商業委員會（Australia China Business Council）全國主席奧爾森（David Olsson）表示，該會正「注視」關於中國旅客「的發展」，但並不認為澳洲有必要作出「下意識的反應」。





他說：「我們歡迎中國遊客及學生重返澳洲的可行性。我們明白政府需要敏感謹慎地管理這個過程。」





「我們並不一定認為，（政府）需要實施即時限制措施，但我們亦會接受衞生當局的指引。」



澳洲旅遊業議會（Australian Tourism Industry Council）維州發言人馬里亞尼（Felicia Mariani）表示，中國是澳洲一個「關鍵」市場，在處理任何被視為新冠威脅時「有必要謹慎而行」。





「疫情前，他們一直是我們消費額最高的市場，而且一直以來（來自中國的）國際遊客數量亦是最多。」





「與此同時...... 我們確實需要非常謹慎地處理這個過程，並在這期間聽取衞生專家的建議。希望政府會作出一些明智的決定，讓我們最好地管理這個重要市場的歸來。」





澳洲國立大學傳染病學專家科利尼翁（Peter Collignon）教授則表示，他並不認為疫情發展至目前的階段，針對個別國家制定入境禁令是一個合理的舉動。



身體不適的人不應外遊，但對所有人進行例行核酸（PCR）檢測並不合理。 澳洲國立大學科利尼翁教授

澳洲大學聯會行政總裁傑克遜（Catriona Jackson）表示，教育事業是澳洲最大的出口服務業，而「盡我們所能以回復到我們疫情前處於的強勢，是至關重要的」。





澳洲八大院校聯會行政總裁湯姆森（Vicki Thomson）則表示，支持政府維持目前對中國遊客的入境規則。她說：「理應是一條規則所有人都通用，根據衞生專家的建議制定。」



收聽節目 中國放寬疫情防控 惟多國對中國旅客反實施更嚴格限制 SBS Chinese 27/12/2022 05:33 Play

中國外交部發言人汪文斌星期四主持例行記者會時表示，中國政府始終認為，各國防疫措施應該「科學適度」，「對各國公民一視同仁，不應影響正常的人員交往和交流合作」。





他說：「我們希望各方秉持科學原則，攜手保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。」



中國外交部發言人汪文斌。 Credit: Kydpl Kyodo 當被問及有西方媒體聲稱中國調整防疫措施反映抗疫理念發生變化、不再重視人民生命安全，汪文斌批評有關說法「完全違背事實、違背科學，純屬別有用心的抹黑之辭」。



疫情發生以來，中方始終堅持人民至上、生命至上，盡最大努力保護人民生命安全和身體健康，全力以赴救治每一位患者。 中國外交部發言人汪文斌

他強調：「在抗疫鬥爭中，中方始終堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整優化防控措施。」





