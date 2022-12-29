澳洲：願撤回針對中國貿易投訴 但有「一大前提」

據報，費雷爾將很可能在 2023 年 2 月到訪北京，並與中國商務部部長王文濤舉行雙邊會談。





他表示，澳洲已經清楚向中國表明，較希望「透過溝通商討」解決針對葡萄酒及大麥的貿易糾紛，而非以世貿組織作仲裁的方式。





他表示，如果中國撤銷對中國的貿易禁令，將能向跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的國家發出一個很強的訊息，為他們提供一個「定心針」。



目前 TPP 的 11 個成員國正考慮中國加入協定的申請，不少成員國都對北京對自由貿易規則的承諾存有懷疑的態度。





澳洲外長黃英賢本月較早前到訪北京，與中國外長王毅會面，繼總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）與中國國家主席習近平會面後，進一步為澳中雙方就貿易問題進行磋商打開對話之門，特別是中國對價值 200 億澳洲商品制定的關稅及非關稅貿易壁壘。



澳洲外交部長黃英賢與中國外長王毅會面。 Credit: Zhang Ling/AP 費雷爾在接受《澳大利亞人報》訪問時表示，澳洲目前打算繼續在世貿組織推進關於葡萄酒及大麥的糾紛案件，但「若雙方都能展現出一定程度的善意」，澳洲準備好考慮撤銷兩項投訴。





他說：「我們已與中國政府清楚表明，我們較為希望透過溝通商討而非透過世貿組織的仲裁過程來解決我們之間對貿易問題的分歧。」





「我們認為，我們擁有非常有力的控訴。顯然，如果中國取消對大麥及葡萄酒的禁令，情況就會有變。」



他表示，預計世貿將在 2023 年第一季就有關投訴作出決定，但如今取決於中國下一步的行動。他說：「如果你繼續仲裁程序或法律程序，你永遠難以完全肯定結果會是如何。」





「我估計，從中國的角度而言...... 一個明智的做法會是在此（頒下裁決）之前坐下來一同商討。」



澳洲貿易部長費雷爾。 Source: SBS / Lukas Coch 費雷爾星期四（12 月 29 日）早上亦接受澳洲廣播公司（ABC）電台節目訪問，期間表示，中國撤銷對澳洲商品的貿易制裁正呈「積極的跡象」，但強調目前尚未取得突破。





他指，樂意到訪中國與王文濤會面，又重申希望透過協商而非仲裁解決貿易糾紛。





目前，涉及貿易壁壘的四類主要澳洲出口商品，包括大麥、葡萄酒、牛肉及龍蝦。





費雷爾說：「我問希望解決這些問題...... 目前有非常樂觀的跡象，但我們尚未取得突破。」





「時間將會證明，我們最終會如何解決這些懸而未決的問題。」



但他強調，聯邦政府不會透過撤回在世貿組織提出的兩項投訴，以換取改善澳中關係。





他說：「我們打算繼續透過世貿處理這些投訴案件。」





「我們較為希望坐下來並與中國政府商討這些問題。明顯地，如果有這個機會，我們將使用這個機會與他們見面，一同商討這些懸而未決的問題。」





