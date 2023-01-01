寵物比人口還多 哪個名字最受歡迎？

要點： 澳洲的寵物數字比人口還要多。

「失蹤狗隻之家」最近發布2022 年最受歡迎的寵物名字。

文化背景也是影響主人選擇寵物名字的一個重要因素。

根據澳洲動物醫學協會 (Animal Medicines Australia) 2021 年的數據顯示，全國有超過 3000 萬隻寵物，相對人口來説，澳洲是全球擁有最多寵物的國家之一。





「失蹤狗隻之家」（The Lost Dogs' Home） 最近發布了 2022 年最受歡迎的寵物名字，該慈善機構的代表塔列夫斯基女士（Suzana Talevski）說：





「年度最受歡迎的寵物名字是來自收養家庭的記錄，每次有人收養寵物時，我們都會記錄牠們的名字。所以我們每年年底都會查看，究竟哪個名字較多被社區人士選用？」





她又說，在為寵物選擇名字時，主人會為貓同狗選不同的名字。





「在2022年，很多主人都有為自己的貓與狗起名叫Daisy，雖然有數個名字是貓和狗都會起的，但一般來說，貓狗的名字是大不相同。對於雌狗來說，Daisy與Honey就是最多主人起的名字，對於雄狗來說，最受歡迎的就是Harley與Frankie；對於雌貓來說，Luna和Bella是最受歡迎, 而雄貓最受歡迎的名字就是 Charlie 和 Leo。」



很多希臘家庭會用古希臘的男神女神作爲寵物的名字。Source：Tim Carrafa 文化背景也是影響主人選擇寵物名字的一個主要因素。例如S-B-S 希臘語言組的卡洛斯（Efthymios Kallos）就說，很多希臘裔家庭都會選古希臘男神和女神，來作為寵物的名字。





中國的寵物主人數字正急劇增長，SBS電視台普通話新聞的關哲浚（Jeff Kuan）就表示，有些寵物的名字是非常普遍。





「聽說很多狗都叫Lucky，寓意幸運會來到自己的地方或出現在自己身上，傳統上大家認為狗是忠誠的象徵，所以如果有隻狗，就意味著牠會守護你，給你帶來好運。」





而在印度古吉拉特邦，只有上層階級圈子的人才會擁有寵物。





S-B-S 數碼內容製作主任帕特爾（Vastal Patel ）說，一般人都不會養寵物，只會偶然照顧街上的流浪貓狗。





塔列夫斯基女士就提醒大家，在決定為寵物起名字之前，需要確保自己準備好承擔養寵物時所涉及的責任，因為照顧寵物一般都要15至20年。





她還鼓勵大家與其私下購買寵物，不如從動物收容所領養，就好像「失蹤狗隻之家」，便有很多狗隻是等著別人來領養。











