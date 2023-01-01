【無皇管?】航空交通管制員嚴重短缺 澳洲「340份報告」秘密曝光

《澳大利亞人報》報導接獲340 份報告，該報告詳細記錄了2022年下半年澳洲航空服務公司 (Airservices Australia) 多次在數小時、甚至數天內沒有航空交通管制員進行監察。





報告揭示了在昆洲的凱恩斯（Cairns）、羅克漢普頓（Rockhampton）、陽光海岸（Sunshine Coast）和黃金海岸（Gold Coast）的控制塔出現經常關閉、或無人監控的空域。





部分設於偏遠地區、和不在市區的空域亦受到影響，當中包括西澳洲的卡拉薩（Karratha）和布魯姆（Broome）、維州的阿瓦隆（Avalon）、新州的班克斯敦（Bankstown）、拜倫（Byron）和奧爾伯里（Albury）、塔洲的朗塞斯頓（Launceston）、北領地的愛麗絲泉（Alice Springs）和南澳的帕拉菲爾德（Parafield）。





報導還指出澳洲航空服務公司 (Airservices Australia) 將 44% 的員工缺勤原因記錄為病假。同時在沒有足夠航空交通管制員監察下，該公司要求飛行員互相監察彼此飛行路徑。





部分航空交通管制員和飛行員不認同以上做法，認為只在特殊緊急情況下才應該出現，不應作為長期人員短缺的常規安排。





澳洲和國際飛行員協會主席盧卡斯 (Tony Lucas) 是一名經驗豐富的澳航飛行員，他表示，只有在緊急情況下才能將受控空域切換為不受控空域。



航空控制塔 Source: AAP / AIRSERVICES AUSTRALIA/PR IMAGE 盧卡斯機長告訴《澳大利亞人報》:「這增加了我們工作的操作複雜性，可能會對安全構成影響，因為我們需要監察其他飛機的飛行路徑，避免意外發生，無形中增加了我們的工作量。這類事件不應理所當然地發生，當然也不應該因為人力資源問題而發生。它們應該只在緊急情況下才出現，例如航空交通管制中心發生火災。





報告中反覆出現的暫停監控空域原因包括「人員配備」、「沒有足夠時間讓工作人員休息」、「沒有工作人員當席」、「工作人員生病」、「人員配備應急」和「員工限制」。





交通部長金（Catherine King）表示，政府應當認真對待這些擔憂，並致力於解決以上問題。







而交通部長的一位發言人表示:「為了克服潛在的人員短缺並滿足未來的需求，澳洲航空服務公司計劃在 2023-26 年間招聘更多人員。部長認真對待以上隱憂，並將繼續確保澳洲航空服務公司有足夠的資源來開展其重要的空域管理工作，這對於維護澳洲在交通安全方面領先世界的聲譽十分重要。」





澳洲航空服務公司表示，雖然它面臨「人員短缺問題」，但它確實有足夠的控制器。





一位發言人說:「我們僱用了 900 多名航空交通管制員，並且隨時需要 800 名航空交通管制員來保證全國的空中交通管理系統人員配備充足。還有 65 名航空交通管制員正在接受培訓。與所有其他部門一樣，由於多年來受最嚴重的流感和新冠感染，我們今年面對了員工的出勤挑戰。」





「在過去的 12 個月，我們的空中交通管制人員已經請了 19,700 天假，主要為病假。這比新冠大流行前的平均水平高出 44%。儘管如此，今年我們的服務水平變化不到總時間的 0.1%。」





澳洲航空服務公司在截至去年 6 月的 12 個月內通過提前退休裁掉了大約 120 名航空管制員，現在正努力培訓足夠的員工來涵蓋所有職位。





民航總裁兼空中交通管制員羅伯特(Tom McRobert）認為，航空服務公司去年通過提前退休裁減了太多管制員，錯誤地判斷放寬新冠限制後航天業的復甦速度。





羅伯特說：「我們的應變能力較差，因此如果有人感染了病毒而請假一周，輪班就比以前困難得多。現時只有一種方法可以解決這個問題，那就是培訓——無論是對我們現有的管制員進行培訓，還是培訓新人。」





澳洲航空服務公司曾於去年3月招聘多名航空管制員。航空管制員一直被視為澳洲高薪工作之一，根據澳洲稅務局的數據，2018 年畢業生職位的起薪點為 99,898 元，控制人員的平均年薪為 141,795 元。其工作需直接給機師指令，對英語的要求相當高。申請人需通過嚴格的測試，以確保適合高壓工作。





詳情可參考 Air Services 有關網站 。





