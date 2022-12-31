【調查出爐】 澳洲人2023年「新年目標」 減肥排第二首選不難猜

澳洲最大的非牟利醫保基金公司 HCF 近日進行一項獨家調查，期間訪問了一千多名受訪者。當中52% 的澳洲人承諾在新的一年要通過更多積極的運動來改變以往的不良習慣。





超過 80% 的受訪者表示他們已經下定決心制定新計劃，但近一半（46%）人士承認忙碌的生活往往成為實現目標的絆腳石。





此外，62% 的受訪者認為通漲持續帶來生活成本壓力，成為實現健康目標的主要障礙，三分之一的人士表示他們不得不減少購買新鮮食物。





HCF 健康教練兼營養師卡特里(Deepti Khatri )對《每日郵報》表示:「我們最初可以從小做起，逐步建立起來。每天運動大約 30 分鐘，大家可以安排在午休時間或飯前鍛鍊。行動來自於動力，所以如果你先定下小目標，慢慢地建立起來，你就更有可能成功。」





減肥成為新年目標第二位，47% 的參與者表示他們希望透過改善飲食習慣來減掉體重。





與此同時，超過三分之一（37%）的人希望獲得更多的睡眠時間，而 38% 的受訪者則在新的一年裡追求更多的財務自由。



減肥和注重營養是澳洲人的新年目標之一。 Source: Getty / Getty Images



住在雪梨Mosman的 28 歲媽媽萊溫頓 (Steph Lewington) 誓言，要在 2023 年增加一倍跑步里程，同時也要削減生活開支。萊溫頓也承認自己經常無法堅持計劃。





她說: 「我希望至年底能夠跑 10 公里，在户外跑步能為我省去不少金錢，特別在通脹下，我可以取消健身房會籍，生活壓力實在太迫人了。」





HCF 2023年澳洲人「新年目標」調查結果



1. 52% 進行更多運動 2. 47% 減肥/ 注重營養和健康 3. 42% 減少壓力 4. 38% 賺更多錢/ 減少財務壓力 5. 37% 增加睡眠時間



