雪梨市附近十大必去最靚海灘

1. Bondi Beach





澳洲地標Bondi Beach是位於雪梨最著名海灘，舉世聞名。距離市區僅 15 至 20 分鐘車程，沙灘上有大片適合野餐的綠色草地。漫步至海灘的南端更找到著名的邦迪冰山俱樂部 (Bondi Icebergs Club)。



Bondi Beach Credit: wikimedia CC 2. Wattamolla Beach





Wattamolla Beach可以說是夏季最吸引泳客的地方之一。這個獨特的海灘位於雪梨南部的皇家國家公園Royal National Park內，毗鄰一個低調的藍綠色湖，特別適合浮潛。



Wattamolla Beach Credit: traveller 3. Palm Beach





鄰近Barrenjoey Lighthouse，雪梨北部海灘的盡頭是擁有綿延海岸線的Palm Beach。這個海灘距離市區只有約 40 公里，是許多雪梨人和遊客常去的綠洲。



4. Whale Beach





Palm Beach以南亦是另一個雪梨北部受歡迎的沙灘Whale Beach，這裡出產該區一些最優秀的衝浪好手。即使你不喜歡衝浪，在沙灘南端亦有一個 25 米長的海洋游泳池，以及供兒童遊樂場和野餐區。



5. Camp Cove Beach





這個隱藏在雪梨東部的海灣擁有醉人景色，曾被評為全澳洲20大海灘之一，帶給人遠離市中心喧囂的寧靜。淺水的海灘更是適合一家大小暢泳享受假期。



6. Manly Beach





位於雪梨北部的Manly Beach擁有綿延一公里的碧綠海岸線，是廣受歡迎的海灘勝地。乘坐半小時左右渡輪，穿過雪梨歌劇院和雪梨海港大橋，就能抵達這個林立酒吧和餐廳的夏季景點。



Manly Beach Source: AAP 7. Bronte Beach and The Bogey Hole





對於喜歡高質低調的小組旅遊人士，可以選擇去Bronte Beach。這個海灘是泳客和衝浪客的熱門勝地，沿海灘走到南端，更可參觀 Bogey Hole 岩石池和著名的Bronte Baths浴場。



Bronte Beach Credit: Wikimedia/Phil Whitehouse CC BY 2.0 8. Coogee Beach and Gordons Bay





鄰近Ross Jones Rockpool，Giles Bath及Goldstein Reserve，這個海灘絕對是個家庭友好的夏日好去處。受Wedding Cake Island的天然屏障保護，令這個迷人海岸線免受猛烈海浪侵襲，使其成為一個平靜清澈遊泳熱點。



Coogee Beach Credit: I Riman 9. Athol Bay, Mosman





Athol Bay可說是雪梨人的秘密。這個小海灘隱藏在 Bradleys Head 的海岸線上，遊客只能步行或乘小船抵達。在小海灘可以欣賞雪梨城的天際線景色，是許多雪梨人的夏季秘密避風港。



10. Frenchmans Beach 和 Yarra Bay Beach





如果想享受另一個平靜的夏日暢遊，可以嘗試到 Botany Bay 相鄰的 Frenchmans Beach 或 Yarra Bay Beach，這兩個海灘提供充足的泊車位，讓車主不用苦惱假期停車位不足問題。





