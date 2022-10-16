新州水質差海灘倍增 雪梨東區評級下降

新州規劃及環境處（Department of Planning and Environment）發表最新的游泳區水質報告。水質評級基於政府水質監測計劃「海灘監測」（Beach）atch)，在5月至9月每個月檢查大多數游泳區水質一次，在夏季每星期一次，海灘全年一星期一次。





新州環境廳長格里芬（James Griffin）表示，今年的結果比對上一年下降，而新州剛剛經歷10年最多雨的夏季，雪梨也正經歷有記錄以來最多雨量的一個月。





新州80%的游泳地點，水質評為「良好」或「非常好」。





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雪梨東區Congee海灘、Rose Bay海灘及Northbridge Baths海濱康樂區的水質，就從對上年度報告的「一般」或「良好」，降至今年被評為「差」。





報告對雪梨97個地點，以至新州214個游泳點，抽取樣本進行腸球菌檢測。





腸球菌不會引起疾病，但存在於人的腸內，細菌的水平被用來衡量水中有多少未處理的污水。





被評為「差」的游泳點，顯示該處的水「容易受到糞便污染」，不是經常適合游泳，尤其是在落雨三天後。被評為「非常差」的水域，顯示水中含有大量污水、微生物和病原體，游泳通常是不安全。





專家指出，這是非常重要的信息，特別是對於免疫系統較弱或非常年輕、年老或生病的人來說。





在受污染的水中游泳有感染胃病、甲型肝炎和皮膚、耳朵、眼睛、血液和呼吸道感染的風險。





新州超過四分三的游泳點、湖泊和潟湖容易受到污染，但94% 的海灘獲評為「良好」或「非常好」。

