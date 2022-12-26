【樂極生悲】 維州19歲少年聖誕節衝浪失救亡

炎熱聖誕，不少年輕人都喜歡趁聖誕假期到海灘衝浪，可惜今年聖誕發生衝浪悲劇，至少一名青年命喪大海。





據維州警方稱，昨日聖誕節一名19 歲少年在維州著名地標大洋路（Great Ocean Road）沿海小鎮洛恩（Lorne）海灘衝浪，被浪捲走失救死亡，另外兩名男子正在醫院接受治療。





事發時，兩名年輕男子曾試圖拯救該名在海中掙扎的19歲衝浪少年，其後三人一同被捲入海浪，被困海中。他們最終成功逃脫上岸，暈倒在海灘上。





在醫護人員到達之前，一名休班醫生、衝浪救生員和警察曾為三人進行心肺復甦和急救。可惜該名19歲少年返魂乏術，當場證實死亡，一名傷勢嚴重的男子被直升機送往皇家墨爾本醫院救治，另一名男子被送往當地另一家醫院，傷勢未明。





警方稱，當時這些年輕人都在洛恩（Lorne）附近海灘進行衝浪。同日，新州一名男子在熱門游泳場所游水時遇溺失救。





