朦朧拆禮物？大霧熱浪籠罩雪梨

今年的拆禮物日大霧籠罩雪梨，大霧更迫使雪梨渡輪短暫停運，渡輪公司一度敦促乘客使用其他交通工具。渡輪服務大約在一個小時後恢復。





氣象局表示，這是一種不尋常但並非前所未有的現象，大霧在相對涼爽的沿海水域一夜之間形成，然後隨東北風飄進來，但氣象局預計大霧在拆禮物日下午後會逐漸消散。





炎熱天氣自上星期開始，高溫已經累積數天，當局預計炎熱天氣將持續至本星期後期才有所減弱。展望雪梨炎熱溫暖的天氣將持續下至 1 月 1 日，氣溫將在 25 到 29 度之間。





原定於雪梨到荷伯特的帆船比賽在拆禮物日下午 1 時在雪梨港口出發，賽事預計不受天氣影響。





雖然今個拆禮物日天氣大霧又炎熱，但今年並不是澳洲最熱的聖誕節。





雪梨有紀錄之來最高溫的聖誕節是在1957 年，當時氣溫達到 38.4 度，而最冷的聖誕節發生在 1962 年，當時氣溫只有 17.6 度。

