墨爾本市附近十大必去最靚海灘

對墨爾本人來說，海灘幾乎是神聖的。當地不管是市區還是郊區的居民都熱愛墨爾本迷人的海灘。今次為大家介紹墨爾本市附近十大必去最靚沙灘，趁夏天同朋友家人去同陽光玩遊戲啦﹗





1. Half Moon Bay





Half Moon Bay 絕對是這座城市的寶藏。位於Black Rock的它是個被懸崖環繞的海灘，潮退時水位較淺，非常適合游泳初學者。黃昏時分更會見到炸魚薯條愛好者在海灘上開餐呢﹗



2. Black Rock





Black Rock Beach 可算是墨爾本最佳游泳海灘，由於它的陡峭海灘面和缺乏沙洲，水位很快變深，不太適合兒童玩水游泳，但海灘亦有Black Rock Lifesaving Club的救生員看管泳客安全。而且其位置交通便利，如果你想從炎熱焗促的城市到海灘降溫吹吹海風，這是一個不錯的選擇。



3. St Kilda





儘管St Kilda未必是最漂亮的海灘，但它絕對是墨爾本最主要的海灘。墨爾本人最愛到這裡邊吃炸魚薯條，邊欣賞海灘景色曬曬太陽，然後再去附近酒吧飲啤酒。到了傍晚，你可以沿著碼頭漫步，更有機會觀賞到可愛的神仙企鵝。



St Kilda Beach Source: SBS 4. Brighton





Brighton海灘上的彩虹小屋絕對是墨爾本必訪的景點。彩虹小屋的起源可以追朔到維多利亞時代，海灘上一共有82間彩虹小屋，各有獨特繽紛色彩圖樣，是墨爾本旅遊最受歡迎而且歷史悠久的地標之一。這帶水域一般平靜，十分適合游泳，天氣好的時候，更受不少風帆衝浪和滑水愛好者歡迎。



Brighton Beach Credit: Unsplash/Wee Ping Khoo 5. Edithvale





如果你沒聽說過這個海灘，那是因為當地人只想把它佔為己有。它位於Chelsea和Aspendale之間，海灘綿延 1.5公里長。這裡是少有可以找到真正白色沙灘的地方，你可以在白色沙幼的海灘上曬太陽，或在淺灘划槳衝浪亦是不錯選擇。



6. Williamstown





別誤會，這裡所說的不是Williamstown 前灘，而是一直被忽視和低估、遠離碼頭和大多數人群的後灘。你可以搭乘渡輪前往Williamstown，經過餐廳食店，漫步穿過Botanic Gardens植物園前往這個遠離人煙的後灘。



Williamstown Credit: Đăng Trình 7. Mentone





Mentone 是一個迷人的小海灘。一年四季都會看到人們帶著愛犬在海灘旁漫步，早上有人在耍太極拳，天氣好的時候，更吸引不少泳手暢泳。這絕對是一種家庭友好的海灘！小提示：在潮退時來，海灘水淺而溫暖，更適合在沙灘上野餐呢。



8. Mount Martha





位於Mornington Peninsula半島的Mount Martha海灘是該區最迷人的海灘之一，它綿延的海岸線從懸崖點一直延伸到Mornington。作為海灣岸灘，懸崖邊緣處處是美麗景色，這裡沒有波濤海浪，陽光下閃閃發光柔和的藍色海水非常適合浮潛和釣魚。



Mt. Martha Beach Source: Getty / Ippei Naoi/Getty Images 9. Sorrento Back Beach





位於海濱的這座漂亮海灘，隨著海浪和潮汐的不同，看起來可能完全兩樣。Sorrento Back Beach長長的沙灘，整齊平穩的浪潮，加上周圍懸崖作為天然擋風屏障，這裡可說是各類水上活動愛好者的天堂。



10. Bushranger’s Bay





這個沿海寶藏可以用“柳暗花明又一村”來形容。在叢林徒步35-40 分鐘之後，你的獎勵就是到達這個位於Cape Schank絕對值得一看的寶藏。由於這裡水流非常強勁，建議只有經驗豐富的游泳者才在這裡游泳。但是在潮退時，你可以游泳到岩石池，欣賞那裡的自然奇觀。此外，只要細心留意附近的叢林，更不時見到跳來跳去的袋鼠群。

