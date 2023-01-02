TAFE新學年提供18萬個免費課程 缺人專業優先申請

增加接受教育和職業培訓的機會是政府在1月生效的一系列舉措之一。





免費的TAFE和職業培訓名額是通過聯邦和州政府之間的《技能協議》（Skills Agreement）提供的，適用於一系列行業。



何謂《技能協議》？

新年前夕，艾巴尼斯在社交媒體上宣傳了政府對TAFE課程免收費用的計劃。





他寫道：「如果你的新年規劃是明年為找到工作在TAFE學習，我有一個好消息。我們將在明年提供18萬個免費TAFE課程名額。 」





這一措施是在2022年宣佈的與各州地簽訂的價值10億元的《技能協議》的一部份。該協議從2023年1月起提供18萬個免費TAFE和職業教育名額。



聯邦政府將出資4.93億元，各州和領地也將貢獻相應的款項，以支持提供培訓名額。





另外5000萬澳元已承諾用於TAFE技術基金，700萬澳元用於基本職業教育和培訓數據基礎設施改革。





這是政府48萬個免費課程名額計劃中的第一階段。





技能和培訓部長奧康納（Brendan O'Connor）在去年10月表示，該計劃旨在解決澳洲的人手短缺問題。





「這些免費培訓名額將為澳洲人提供機會，為現在和將來需要的工作提供培訓，並為企業提供他們需要的技術工人。」





每個州和領地都可以為從1月起開始上課的學生提供免費的TAFE名額，要視名額情況和資格要求而定。



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哪些人可以參加免費課程？

該協議的重點是護理、技術、數碼、酒店或旅遊業的學習。





建築、農業和主權能力也被列為國家優先專業。所謂主權能力，其概念與「自給自足」有關，例如國防工業是唯一擁有專門的部門戰略的行業，是明確建立在主權概念之上。





根據該協議，一些群體和族群將被優先考慮，每個州和領地的具體細節尚未公佈。





預計這些群體將包括原住民、17至24歲人口、沒有工作或領取福利金的人以及無償照顧者。





殘疾人、某些類別的簽證持有人以及經濟沒有保障或在非傳統領域學習的婦女也將被優先考慮。





此外還有額外2萬個聯邦政府資助的大學名額提供給符合條件的學生。





這項資助將提供給來自社會經濟地位較低家庭、來自偏遠地區、原住民、殘疾人以及家庭中第一個上大學的澳洲人。

