全澳各行業人手短缺 解決方法：本地培訓 VS 增收移民

峰會由總理艾巴尼斯（Anthony Albanese) 主持，在9月1日星期四揭幕時，艾巴尼斯宣布在明年2023年，增設18萬個免費工藝及教育延續學院 TAFE學額，作為主要培訓計劃，也是應對主要討論議題之一，如何解決全澳多個行業人手不足的問題。





統計局發表的數據，顯示7月份失業率降至3.4%，是接近 50 年最低。勞動力參與率，目前也徘徊在 66.4% 的歷史高位。現時全澳，從航空業到製造商，以至零售業及餐飲業，僱主都好難請人，醫護人員更加是長期都短缺。





移民計劃也是峰會討論的議題。多個專業團體都呼籲加快審批技術移民申請，以及增收移民，可以填補多個行業的職位空缺。在2022年至23年度，澳洲移民名額上限是16萬人，工會及僱主組織都同意，要增收多4萬移民一年，來解決全澳技術人員不足的問題。





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除了增收移民外，勞資雙方也同意加強本地培訓，例如政府提高學徒補貼，副總理馬利士（Richard Marles）支持恢復移民水平，但他認為這並不能解決所有問題。他提到，過去兩年國境關閉，就意識到對本地工人沒有充份培訓。





雖然目前失業率處於近50年來的最低水平，但仍有180萬人因為要照顧年幼子女而無法工作。





澳洲郵政的前行政總裁Christine Holgate也出席峰會，她之前提出，如果過於依賴技術移民，就會忽略了其實仍有好多本地人仍然做緊兼職工作。





在今集【大眾論壇】想問問大家：「對於目前本地各行各業人手不足，應該注重本地培訓，還是增收移民來解決呢？」





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場



