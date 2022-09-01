政府增16萬免費TAFE職訓課程名額 谷本地技術勞工

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在峰會上表示，政府將於明年，新增180,000個免費TAFE職業訓練課程的名額，作為政府就業和技能峰會推出的主要培訓計劃一部分，可望推動有更多本地技術勞工。





艾巴尼斯表示，計劃涉及11億元，將會由聯邦、各州和領地政府共同出資。



澳洲人需要獲得更好工作所需的技能 總理艾巴尼斯

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他希望這項措施，只是一連兩日峰會的開始，而不是這樣就結束。





財長查默斯（Jim Chalmers）概述了澳洲經濟面臨的挑戰，他指，這些挑戰都是「大多數認同及已知的」，包括設定移民和談判的規則已不再適合為主要目的。



查默斯亦表示，希望在提高利潤的同時，能夠提高打工仔的薪酬。



利潤增長與薪酬一併增長，而不只是利潤增長或只是薪酬增長。 財長查默斯

他敦請與會者在為期兩天的峰會中爭取合作。





查默斯說：「今天早上，我們每個人都帶著不同的背景、不同的觀點和不同的目標，但大家都有著共同的目的，就是協助建立一支規模更大、訓練有素、生產力更高的勞動力隊伍。」



澳洲未來的移民計劃，亦是峰會討論的主要議題之一。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

吸納更多永居移民在議程上仍是重點

全國總工會（Australian Council of Trade Unions）及澳洲商業議會（Business Council of Australia）已經在幾個關鍵問題上找到共識，包括增加永居移民的人數。





全國總工會主席奧尼爾（Michele O'Neil）說：「我們沒有說明具體數字，但我們有一個共識，就是朝著更完善的永居移民體系，並增加永居移民的數量，以確保大家能夠獲得工作、技能和機會。」





兩個組織亦希望勞資關係架構會變得「更簡單、更公平、及更容易接觸得到」。



婦女就業亦是峰會關注重點

首天的峰會亦有討論婦女就業機會。





全國總工會和澳洲商業議會呼籲，將目前的有薪產假從18星期增至26星期，以幫助增加婦女就業機會。





澳洲商會總幹事韋斯塔科特（Jennifer Westacott）說：「我們並沒有就所有問題達成一致的共識，但我們當然應該在這個層面上找到解決方案。」

