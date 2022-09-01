【罷工24小時】新州護士及助產士再度罷工促增聘人手

要點
- 新州的護士和助產士今天發起24小時罷工。
- 工會保證會維持緊急救護服務。
新州的護士和助產士今天發起24小時罷工，但同時保證會維持緊急救護服務，發起今次罷工的目的，是要求政府保證有足夠人手工作。
新州護士和助產士協會要求，一名護士照顧4名病人，確保醫療系統不會不勝負荷，令病人得到最佳的護理。
工會總書記坎迪什（Shaye Candish）表示，今次已是他們今年第三次發起罷工，指政府沒有理會醫護人員，在新冠疫情大流行後工作壓力日益緊張，導致他們過度疲勞的訴求。
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坎迪什說：「我們需要新州政府，就在整個新州引入安全的護士和助產士比例，進行有意義的討論。」
她強調，當局必須考慮病人護理的優先次序，以及承諾採取更安全的人手分配模式，保證每更每名護士和助產士對病人的比例維持在最低。
數證清楚表明，1名護士對4名病人這個比例，可以挽救生命，並減低成本。新州護士和助產士協會總書記坎迪什
他們亦要求加薪 7% 以追上通漲所造成的生活成本壓力，這個加薪幅度比政府公共部門加薪上限 3%多達兩倍有多。
新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，理解醫護人員所面對的壓力，並指工會的訴求「公平、合理和充分」。
他又表示，這個問題不是新州獨有，全澳洲均出現醫護人手不足的問題，
佩洛德承諾，新州會比全國任何地方，增撥資源來聘請額外的護士、醫生及護理人員。
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