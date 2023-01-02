全球各地邁進2023 異彩紛呈迎接新一年

全球各地在過去一天先後踏入2023年，這次也是自新冠疫情以來，最多人可以自由聚集慶祝、共同度過的除夕夜。

new year

全球各地以不同方式邁進新一年。 Source: AAP

第一個迎接2023年的是太平洋島國基里巴斯（Kiribati），當地比新西蘭早1小時、比澳洲東岸早3小時。

而奧克蘭是最先跨年的大城市，市中心的天空塔（Sky Tower）綻放煙花進行10秒倒數。
APTOPIX New Zealand New Year
奧克蘭天空塔亮起煙花。 Credit: Dean Purcel/NZ Herald via AP
在澳洲，
大部份首府城市都以精彩活動除舊迎新
，雪梨更重新舉辦盛大的
除夕煙花匯演
，當局估計有超過100萬人在雪梨港各地觀看。不過，達爾文的活動則因為惡劣天氣而取消。
日本東京的淺草寺舉行傳統的「除夜之鐘」，人們在凌晨敲響大鐘共108下，寓意去除過去一年的煩惱。
Japan New Year
一名身穿傳統服飾的女子在東京淺草寺敲響「除夜之鐘」。 Source: AP / Hiro Komae/AP
在中國，由於當局已解除大部份防疫措施，北京、上海、廣州、武漢等地都有民眾在街頭聚集，慶祝新一年來臨。
China: Chinese Celebrate New Year
武漢沿江大道的民眾一同釋放氣球來慶祝新年。 Source: AAP / Costfoto/Sipa USA
而放寬了社交限制的香港雖然仍未恢復大型煙花匯演，但就上演加強版的「幻彩詠香江」煙火光影匯演，吸引大批市民在尖沙咀海傍和中環一帶倒數。
Hong Kong New Year's Eve
維港上演「幻彩詠香江」煙火光影匯演。 Source: AP / Anthony Kwan/AP
在泰國曼谷，Chao Phraya河上燃點起絢爛煙花；而緬甸軍政府也臨時放寬每晚實施的宵禁，給予民眾4小時上街迎接新一年。
Thailand New Year's Eve
曼谷Chao Phraya河上的盛大煙花。 Source: AP / Sakchai Lalit/AP
阿聯酋杜拜的世界第一高樓Burj Khalifa、希臘雅典的巴特農神殿、法國巴黎的凱旋門等地標性建築，都在煙花和燈光照耀下呈現五光十色。
Emirates New Year's Eve
杜拜的世界第一高樓Burj Khalifa噴發煙火。 Source: AP / Kamran Jebreili/AP
APTOPIX Greece New Year
巴特農神殿與煙花交相輝映。 Source: AP / Yorgos Karahalis/AP
New Year's Fireworks 2023 - Paris
凱旋門的煙花匯演吸引百萬人在現場觀看。 Source: ABACA / Joly Victor/ABACA/PA/Alamy
德國柏林的煙花在全市多地上空綻放，精彩紛呈；英國倫敦除了煙花匯演，還有無人機表演，拼出紀念已故女王的字樣。
Germany New Year
多彩煙花遍佈柏林上空。 Source: DPA / Lennart Preiss/AP
Britain New Year London
煙花光輝照耀著倫敦塔和倫敦眼。 Credit: Aaron Chown/AP
時間去到美洲，在巴西里約熱內盧，人們有在新年前夕拜祭河神Yemọja的習俗；而在美國紐約，人們湧到時代廣場倒數，慶祝新年到來。
Brazil: Reveillon in Angra dos Reis
人們在里約熱內盧的河邊觀看除夕煙花。 Credit: Igor do Vale/Sipa USA
2023 New Year's Eve Times Square Performances
凌晨時份，紐約時代廣場一片歡騰。 Credit: Ben Hider/AP
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Published 2 January 2023 at 11:59am, updated 2 hours ago at 12:08pm
By Koma Cheng
Source: SBS