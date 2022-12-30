【告別2022！】一文看清各大城市除夕慶祝活動

以下都是各州首府城市除夕夜慶祝活動的完整時間表。



雪梨

雪梨煙花匯演。 Source: AAP / AAP/Nikki Short 雪梨的除夕夜慶祝活動 將於晚上 7 點 30 分的原住民煙霧儀式拉開序幕，慶祝原住民故事講述者的當地歷史和當代經歷，然後在晚上 9 點 30 分，將會進行Calling Country 煙花表演。





該煙花表演由來自 Re-Right Collective 的原住民藝術家 Carmen Glynn-Braun 和 Dennis Golding 與 Gadigal 藝術家 Nadeena Dixon 合作創意指導。





雪梨還將在晚上 11 時迎來 WorldPride 2023 節日，並在午夜時分舉行煙花匯演之前，將進行特別的三分鐘燈光表演。





雪梨歌劇院的四個帆將發射約 2,000 發煙花，而雪梨海港大橋和城市周圍四個屋頂的 184 個位置將發射 7,000 發煙花。





你可以在 雪梨除夕夜網站 上查看共51 個觀看煙花的付費門票和免費有利位置的資料。



在城市西部的Parramatta，官方慶祝活動會在五個地點舉行，包括Old Toongabbie、Winston Hills、Dundas Valley、North Parramatta、Ermington。





付費門票慶祝活動將包括晚上 9 點的現場音樂和煙花匯演。





煙花匯演也將在全州的多個城鎮中心舉行，包括Wollongong、Newcastle 和Wagga Wagga等地。



墨爾本

墨爾本煙花匯演。 Source: Facebook 墨爾本將在 2023 年舉行兩場煙花慶典，分別是晚上 9:30 的5分鐘煙花表演和午夜的8分鐘煙花表演。





共30個市中心屋頂將用於煙花匯演





Docklands、Flagstaff Gardens、Kings Domain 和 Treasury Gardens 將設立四個慶祝區。





墨爾本市政府表示，午夜煙花表演的設計目的是為了從遠處觀看，並建議「從更遠的地方欣賞天際線，會看到最好的表演」。





在 Geelong，晚上 9 點 30 分將在 Waterfront 舉行煙花匯演，然後是午夜的主要表演。





Ballarat 和 Bendigo 等地區中心也會舉辦慶祝活動。



布里斯本

布里斯本煙花匯演。 Source: AAP South Bank Parklands將舉辦布里斯本的除夕夜慶祝活動，當晚會有兩場煙花表演，一場在晚上 8時30分為孩子們表演，另一場則在午夜。





兩場煙花表演都將持續 10 分鐘，推薦的有利位置包括Clem Jones Promenade、Streets Beach、River Quay Green 和 Riverside Green，以及 Cultural Forecourt。





在黃金海岸，Surfers Paradise foreshore和Coolangatta海灘將於午夜燃放煙花。





該州其他主要的煙花表演將在 Caloundra 的 Mooloolaba 和 Kings Beach、Cairns的 Esplanade 和 Townsville 的 The Strand 舉行，民眾也可以從 Magnetic Island 觀看。



珀斯

珀斯將在晚上 9 點在Elizabeth Quay為家庭舉辦煙花表演，並在下午 5 點開放相鄰的免費入場遊樂場。





煙花將於午夜從城市的四個樓頂發射，珀斯市推薦Yagan Square，Perth Cultural Centre,，Northbridge Piazza 和James Street為最佳觀賞點。





同時，Fremantle)也將舉行5分鐘的新年煙花表演，最佳觀賞點位Marine Terrace和Esplanade Park。



阿德雷德

Rymill Park （Mularwirrapurka） 的 Light Upfamily 活動將在晚上 9:30 和午夜舉行兩場煙花表演。





阿德雷德北面的 Park 10（Warnpangga ）也將舉行午夜煙花表演。





Glenelg的煙花表演也將自 2018 年以來首次再度舉行，在晚上 9 點 30 分和午夜都有表演。



荷伯特

煙花表演將在晚上 9 點 30 分和午夜於River Derwent舉宜。





煙花將在Sullivans Cove入口處的一艘駁船上燃放，荷伯特市建議最好的觀景地點預計在Regatta Grounds， Parliament House Lawns 和Princes Park.





Regatta Grounds 提供免費停車場，民眾可以在紀念碑附近欣賞煙花。



坎培拉

坎培拉的除夕夜慶祝活動將在Lake Burley Griffin湖畔舉行。





煙花將於晚上 9 點和午夜從中部和東部盆地的兩艘駁船上發射，每場煙花表演持續約 10 分鐘。





坎培拉將在 Regatta Point、Patrick White Lawns、Rond Terrace 和 Bowen Park 沿前濱設立四個觀賞區，以提供最佳觀景點。





與往年不同，今年的煙花表演不會出現在西部盆地，Lennox Gardens也沒有觀賞區。



達爾文

達爾文海濱將舉辦除夕夜慶祝活動，下午 3 時將有免費活動。





文化偶像 Bananas in Pyjamas 將於下午 5 點亮相，澳洲搖滾樂隊 Birds of Tokyo 將於晚上 7 時演出。





煙花表演安排在晚上 9 時和午夜。





如果你在愛麗絲泉，市議會將於下午 5時30分 至 9時30分 在Alice Springs Aquatic and Leisure Centre舉辦免費派對，提供燒烤、遊戲和音樂。







