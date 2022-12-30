【買齊嘢未？】一文看清各大超市元旦除夕營業時間

澳洲最大超市 Woolworths、Coles 和 ALDI公布了2022/2023元旦除夕假期的營業時間。想知屋企附近的超市新年開唔開？以下整合各州幾間大型超市的營業時間以供參考。



Woolworths Source: AAP WOOLWORTHS





WOOLWORTHS 超市在大除夕（12月31日）全線分店正常營業，而在元旦（1月1日）維持大部份分店營業，但有個別分店關門，客人可先查看 官網 了解個別分店營業時間。



大除夕（12月31日）

全澳的Woolworths分店正常營業



元旦（1月1日）

新州、首都領地和維州的大部份分店正常營業。





昆州和塔州全線分店正常營業。





西澳的全線分店正常營業，除了Esperance、Katanning 及Northam分店關閉。





南澳在大都會地區的分店都將關門，但偏遠地區（除了Millicent ）的分店正常營業。





北領地的全線分店營業時間由早上8時至晚上8點，除了Gove分店營業時間由早上9點至下午5點。



元旦假期（1 月 2 日）

新州、首都領地、維州、昆州、塔州的Woolworths分店正常營業。





西澳的分店將營業，但請到官網參考本地各分店營業時間。





南澳的分店正常營業，除了Millicent分店關門。





北領地分店營業時間由早上8點至晚上8點，除了Gove分店營業時間由早上9點至下午5點。



Coles Source: AAP / ALAN PORRITT COLES





COLES超市一般在大除夕（12月31日）及元旦（1月1日）正常營業，但個別分店營業時間有所改變，客人可先查看官網個別分店的營業時間。



大除夕（12月31日）

新州、首都領地、維州、昆州的 COLES分店正常營業。





塔州分店將營業至晚上10點。





在南澳，所有在阿德來德大都會地區分店營業至下午5點，偏遠地區的分店營業時間可能有所不同。





在西澳，所有在珀斯大都會地區的分店營業時間為上午8點至晚上9點。偏遠地區分店可能有所不同。





在北領地，所有分店營業至晚上10點。



元旦（1月1日）

新州、首都領地、維州、塔州的 COLES分店正常營業。





在南澳，所有在阿德來德大都會地區分店將關門，偏遠地區的分店營業時間是早上8點至晚上8點。





在西澳，所有在珀斯大都會地區的分店營業時間為上午8點至下午6點。偏遠地區分店可能有所不同。



在北領地，所有分店營業時間是早上8點至晚上8點。





在昆州，全線分店營業時間是早上9點至下午6點，部份分店則是早上7點至晚上9點。



元旦假期（1 月 2 日）

新州、首都領地、維州、塔州的 COLES分店正常營業。





在南澳，所有在阿德來德大都會地區營業時間是早上9點至下午5點，偏遠地區*的分店營業時間是早上8點至晚上8點。





在西澳，所有分店營業時間為上午8點至下午6點。偏遠地區*分店可能有所不同。





在昆州，大部份分店正常營業，部份分店則是早上7點至晚上9點。





在北領地，所有分店營業至晚上8點。





*南澳偏遠地區包括︰Berri、Mount Barker、Mount Gambier、Murray Bridge Green、Port Augusta、Port Lincoln、Port Pirie、Victor Harbor及Whyalla。





*西澳偏遠地區包括︰Albany、Australind、Bunbury、Bunbury South、Busselton、Busselton Central、Collie、Dunsborough、Eaton Fair、Erskine、Geraldton、Halls Head、Kalgoorlie、Lakelands、Mandurah Forum、Manjimup、Margaret River、Meadow Springs、Narrogin、 Northam、Orana、Pinjarra及Vasse。



Aldi Source: AAP ALDI



