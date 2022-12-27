如何在假期維持子女的健康活動和規律作息？

在正常的上學日，孩子們早上7時左右起床、穿上校服回校、吃午餐盒或飯堂的食物、在小息和午餐時玩耍、上體育課、在班房聽書，然後回家。無論他們感到興奮或無聊，一天的作息都是高度規律的。





作為家長應該做些甚麼？

研究員向阿德雷德24所小學的358名9至11歲的兒童派發運動手環，邀請他們在學期期間佩戴4周並在暑假佩戴一周。研究同時收集這些兒童做過的活動和吃過的食物。





運動手環的數據指出，孩子們在假期多坐了27分鐘、減少了12分鐘的運動。具體而言，他們每天看電視和螢幕的時間多了73分鐘；乘車的時間多了22分鐘；而吃飯或打扮則多了23分鐘。他們還會額外花16分鐘來放空（坐著聽音樂或甚麼都不做）。





這令他們的總體熱量消耗降低了約13%。研究還發現孩子們的飲食質素較差——垃圾食品更多，吃水果則比在學期中少了一半。



這些數據為何重要？

更多的運動和較少看電視，會為孩子帶來更健康的身心，包括較高的體適能水平、更好的學習成績以及較低的肥胖過重風險。兒童期超重和肥胖會導致乙型糖尿病、睡眠問題和較低的自信。





在學年期間，孩子們的體重不會增加太多，但在假期則是另一回事。參與研究的兒童，在暑假的體重平均增長速度是學期間的6倍。如果他們每天都像暑假時那樣作息，將會每年增重6公斤。假期的兒童健康狀況也在下降，心理健康受到影響。





這些影響對來自較貧窮或受教育程度較低的家庭，以及已經超重的兒童，更為嚴重。



如何在假期間保持作息？

有人建議縮短暑假。但按照國際標準，澳洲的暑假已經相當短。澳洲家長可能會喜歡新加坡，當地的學生只有四個星期的暑假；然而子女們應該會喜歡埃及——那裡的學校假期長達14周。





在美國和歐洲，很多學生會在暑假參加夏令營。它們有些可以讓兒童過夜度宿，也有些是日營，讓孩子們在一天結束時回家。這些訓練營的長度差別可以很大，可以是短的（1到2周）、中長的（3到5周）或是完整的夏季課程（7周或更長時間）。





研究發現，如果學生們暑期中每天（周一至周四）都參與夏令營，持續6個星期，那麼與他們只呆在家中的日子比較，學生們在參加夏令營的日子裡會更加活躍、較少靜止不動，並且飲食更健康。這些營地可以是住宿營地或日間營地，並且可以將體育活動與特定的學習活動結合起來，例如編碼、藝術或戲劇。





家長也可以嘗試讓他們的孩子到戶外活動。研究也發現，孩子們身處戶外時更加活躍。家長也可以嘗試在讓子女做一些運動、甚至是做家務，比如拖地。



Source: AAP 儘管家長嘗試為孩子的假期增加額外的作息要求，但子女們的確很難抗拒睡懶覺、吃零食、看電視和打遊戲機的機會，畢竟這些內容正是為了吸引兒童而設計的。





棘手的難題需要大膽的解決方案——為了孩子的健康，政府和學校是否應該重新考慮學校假期的長度，或者反思假期配套計劃的缺乏呢？





暑假活動可以由各種組織籌辦，如體育和運動俱樂部、學校、宗教團體、博物館和藝術畫廊、傷健人士團體，以及私營夏令營的機構。





其他能讓一家大細共同享受的戶外活動，還包括參觀動物園、攀樹、游泳，或者去農場親近小動物。



