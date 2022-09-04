【心靈脆弱】解封後兒童焦慮情況日益嚴重

對於小學兒童來說，在多次封城措施過後，要重過常規生活並不是一件易事， 部分兒童會因而出現焦慮情況。





澳洲醫學會副主席麥克馬倫醫生（Dr Danielle McMullen）表示，兒童出現焦慮情況的數字有所上升。





她說：「幸好並不是每個兒童都受到焦慮症影響，但我們認為這個數字是越來越高，大家需要認真對待問題。」





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摩根醫生（Dr Alice Morgan）是墨爾本皇家兒童醫院臨床心理學聯絡員。她表示，去年十月二十一日墨爾本解除最後一次重大封鎖措施，在其後接近 十一個月，她的團隊在協助出現精神健康問題的兒童方面，工作十分繁忙。





她說：「我們看到的比率較往常高出很多。在新冠疫情高峰期，我們看到從緊急服務接到的個案數量是平常的三倍，並且情況是頗為嚴重的焦慮和其他精神健康問題，我們也看到還有大量輪候名單，都是家長擔心子女的焦慮狀況。」





目前維州推出一項精神健康試點項目，培養小學教職員辨別和支持出現焦慮情況的學生。





墨爾本市Thornbury 小學就是其中一間試點學校，校內的精神及身心健康聯絡員切特溫德女士（ Anna Chetwynd） 說，焦慮是可以通過多種方式表現出來。





「有些時候孩子的表現是肚疼，有些就是不想離家，有些則是臨近上課時不願放開媽媽、爸爸、嫲嫲或照顧者的手。」





現時學校使用「每日情緒檢查」來追蹤及紀錄學生的感受，並且以冥想方式幫助學生減低焦慮。





究竟家長和照顧者可以做什麼來幫助有焦慮情況的孩子呢？第一步就是要與他們的老師或相關的主任談到孩子的問題，然後就是看家庭醫生。





安德羅莉絲醫生（Dr Cathy Andronis） 是澳洲皇家全科醫生學院心理醫學特別興趣小組主席，她認爲忙碌的生活節奏和大流行疫症，是引致出現焦慮問題的人數上升。





她說：「學校對兒童有很多期望，家庭亦對兒童抱有期望，故此孩子們蒙受多重壓力，當受壓時，人便會變得擔憂。」





家庭醫生會評估孩子的總體健康狀況，並詢問家庭情況。他們可能會依據焦慮評估工具來提出問題，如果孩子達到某個分數，就需要轉介去看兒科醫生或心理學家。

