疫情後首個暑假來臨 兒童交通安全要留神

數據顯示，澳洲幾乎每個星期都有一名兒童死於車禍。今年是新冠疫情以來第一個幾乎完全沒有新冠限制的夏天，可能比起過去兩年有更大的致命車禍風險。





雪梨一名母親Michelle McLaughlin在2014 年，於新州中岸一次交通事故中痛失親兒，因此開始參與道路安全倡議工作。她和丈夫成立了叫「 小藍恐龍基金會 」的非牟利組織，希望可以提高大眾對道路安全的認識，以防再有其他人的子女喪生。



由於這個夏季假期將是新冠疫情以來最繁忙的假期，她和一些道路安全專家共同呼籲澳洲的駕駛者放慢車速和保持更大警惕，尤其是在繁忙的行人交匯處，要打醒十二分精神。





「經過三年的自然災害及新冠封鎖影響後的新一個暑假，估計今年會是最繁忙的學校假期之一，因為大家都脫離了限制和封鎖，因此可能有數以百萬計的家庭聯群結隊地慶祝聖誕 。而且，由於出國旅行仍然不太方便，所以澳洲人會傾向繼續留在國內旅遊。」





新州大學交通與道路安全研究中心的名譽教授Ann Williamson表示，父母和小朋友的監護人，必須時刻提醒這些兒童，靠近行車道時有必要額外留心。





「尤其是較年幼的兒童，很難判斷聲音的方向，以及迎面而來的車輛的速度和距離。他們對風險的概念並不清晰。兒童亦可能會在走路時，更容易有突如其來和不可預測的移動，而他們的身材較小，亦會令司機更難看到他們。



在假期期間，兒童會更興奮，或會更疲倦，這些問題都會導致兒童的行為更加難以預測，對周圍環境的關注度亦會減低。

數據顯示，過去十年期間，涉及 0 至 14 歲兒童的致命車禍數量並無減少，去年全年就有 43 名兒童在道路交通事故中喪生，而馬路交通事故仍然是這個年齡層兒童死亡的主要原因。





除了家長有責任，Ann Williamson教授也敦促司機保持高度警惕。「對行人，尤其是兒童，司機選擇較慢的車速，會顯著減少致命交通事故的數量。」





「例如在行人最繁忙的行車區域，有研究指，司機的行駛速度不應超過每小時 30 公里，因為此時發生致命車禍的風險是10%，而如果以每小時 50 公里的行車速度計算，車禍的風險迅速增加到大約 90%。」





「小藍恐龍基金會」亦呼籲各級政府，要對馬路安全倡議和媒體宣傳活動進行資助，去幫助提高道路安全意識。



「小藍恐龍基金會」的宣傳標語。 Credit: Little Blue Dinosaur Foundation 自 2014 年以來，小藍恐龍基金會，已經6在3個市政府區域提倡要增加有關道路安全的標誌牌。基金會希望澳洲所有 537 個地區都有更多道路安全標誌牌。





負責基礎設施及交通的聯邦助理部長布朗向SBS新聞表示，目前全國家道路安全行動計劃將有助於保護弱勢道路使用者。





他指，「全國道路安全戰略」已得到各級政府的支持，政府的目標是到 2030 年，把在道路上遇到車禍而死亡的人數減少一半，並將受重傷的人數減少約三成。

