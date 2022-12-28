【熱浪來襲全澳各地】一文看清大除夕天氣狀況

要點： 今年夏季的第一波熱浪高峰已經侵襲了澳洲南部部份地區。

受影響地區周二 (12月27日) 的氣溫比平均高出攝氏 8 至 16 度。

另一場熱浪預計從除夕開始到元旦影響澳洲多個地區。

持續三天的熱浪 侵襲了澳洲南部部份地區，周二（12 月 27 日）的最高氣溫高達 40 攝氏度。





南澳、維州、塔州、新州和西澳偏遠地區發出了熱浪警告，氣溫高於平均攝氏 8 至 16 度。





澳洲今年夏季遭受了破紀錄的高溫。周二南澳經歷了自 2021 年 1 月以來最熱的一天。





墨爾本在周二錄得最高氣溫 37.3 度，是今年（2022 年）1 月以來氣溫最高的一天。當地晚上亦錄得 2018 年 1 月以來最暖的晚上，最低氣溫為攝氏 26 度。





一股冷鋒預計將在本周中期緩和酷熱天氣，然後氣象局預計新年前將出現為期三天的熱浪。





嚴重至低強度的熱浪溫度將席捲西澳的部份地區、昆州西南部、新州西北部和南澳東北部。新州西部、維州東北部、北領地西南部和塔州的大部份地區也將受到影響。



A map of Australia shows the parts of Australia affected by a forecast heatwave starting on New Year's Eve. Source: AAP / Bureau of Meteorology

甚麼是熱浪？

澳洲氣象局的高級氣象學家約翰遜 (Christie Johnson) 表示，熱浪不單是指「炎熱的一天」。





她說：「熱浪是指我們在三天內出現異常炎熱的最高和最低溫度。連續數天累積的酷熱亦會增加健康風險。」



People cool off in the Nepean river at Penrith, west of Sydney, as temperatures reached the early 30s on Tuesday. Source: AAP / Dan Himbrechts 「這是一個危險的情況，因為熱浪確實會導致很多健康問題，即使是健康的人。」





「它是我們最大的殺手之一。它造成的死亡和疾病都比任何其他類型的自然災害多。」





她表示，高溫環境及風勢也增加了發生叢林火災的風險，在熱浪出現後 48 小時內，Mallee、Wimmera 和北部郊區等容易發生火災地區的風險很高。





「在你離開營火前，確保它們已完全熄滅是非常重要。」



全國各地新年除夕天氣預測

雪梨 ：有一兩陣驟雨，氣溫介乎 20 至 26 度。

墨爾本 ：間中密雲，氣溫介乎 19 至 34 度。

布里斯本 ：可能有驟雨，氣溫介乎 22 至 30 度。

珀斯 ：陽光普照，氣溫介乎 20 至 32 度。

阿德雷德 ：陽光普照，氣溫介乎 17 至 32 度。

荷伯特 ：間中密雲，氣溫介乎 15 至 27 度。

坎培拉 ：間中密雲，氣溫介乎 15 至 27 度。

達爾文 ：有驟雨及雷暴，氣溫介乎 26 至 30 度。

一股冷峰將緩和本周天氣，然而除夕到元旦期間澳洲部份地區將再出現嚴重的熱浪。 Source: AAP / JASON O'BRIEN

如何避免出現與熱浪相關的疾病和死亡？

維州救護車服務廳長威廉姆斯 (Gabrielle Williams) 表示，州政府正在推出一個新計劃，以減少兒童在炎熱天氣留在車內。





她說：「兒童和嬰兒無法像成人那樣調節體溫。他們的體溫上升速度是成人的三到五倍，這可能會在幾分鐘內非常迅速地導致悲劇。」





去年夏天，維州救護車的救護員接報全州有 410 宗有人被鎖在車裡事件。 當中 92.5% 為 13 歲以下的兒童。





維州救護服務 (Ambulance Victoria) 表示，擔心今年夏天這趨勢可能更差。





它在一份聲明中說：「上個月（有人被鎖在車裡）事件已經上升到 113 宗，另外 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日期間記錄了有 1,228 宗，這是令人擔憂的。」





救護服務行政總裁 Anthony Carlyon 表示，他認為有四個技巧對於保護自己免受高溫至關重要。





「請確保你要補充水份，全日都要喝水。請遠離太陽，尤其是在一天中最熱的時候。留意檢查年長的鄰居、朋友和家人，確保他們安全。最重要的是，永遠不要把孩子留在車裡。」



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