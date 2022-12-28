【熱浪來襲全澳各地】一文看清大除夕天氣狀況

要點：
- 今年夏季的第一波熱浪高峰已經侵襲了澳洲南部部份地區。
- 受影響地區周二 (12月27日) 的氣溫比平均高出攝氏 8 至 16 度。
- 另一場熱浪預計從除夕開始到元旦影響澳洲多個地區。
侵襲了澳洲南部部份地區，周二（12 月 27 日）的最高氣溫高達 40 攝氏度。
南澳、維州、塔州、新州和西澳偏遠地區發出了熱浪警告，氣溫高於平均攝氏 8 至 16 度。
澳洲今年夏季遭受了破紀錄的高溫。周二南澳經歷了自 2021 年 1 月以來最熱的一天。
墨爾本在周二錄得最高氣溫 37.3 度，是今年（2022 年）1 月以來氣溫最高的一天。當地晚上亦錄得 2018 年 1 月以來最暖的晚上，最低氣溫為攝氏 26 度。
一股冷鋒預計將在本周中期緩和酷熱天氣，然後氣象局預計新年前將出現為期三天的熱浪。
嚴重至低強度的熱浪溫度將席捲西澳的部份地區、昆州西南部、新州西北部和南澳東北部。新州西部、維州東北部、北領地西南部和塔州的大部份地區也將受到影響。
A map of Australia shows the parts of Australia affected by a forecast heatwave starting on New Year's Eve. Source: AAP / Bureau of Meteorology
甚麼是熱浪？
澳洲氣象局的高級氣象學家約翰遜 (Christie Johnson) 表示，熱浪不單是指「炎熱的一天」。
她說：「熱浪是指我們在三天內出現異常炎熱的最高和最低溫度。連續數天累積的酷熱亦會增加健康風險。」
「這是一個危險的情況，因為熱浪確實會導致很多健康問題，即使是健康的人。」
People cool off in the Nepean river at Penrith, west of Sydney, as temperatures reached the early 30s on Tuesday. Source: AAP / Dan Himbrechts
「它是我們最大的殺手之一。它造成的死亡和疾病都比任何其他類型的自然災害多。」
她表示，高溫環境及風勢也增加了發生叢林火災的風險，在熱浪出現後 48 小時內，Mallee、Wimmera 和北部郊區等容易發生火災地區的風險很高。
「在你離開營火前，確保它們已完全熄滅是非常重要。」
全國各地新年除夕天氣預測
- 雪梨：有一兩陣驟雨，氣溫介乎 20 至 26 度。
- 墨爾本：間中密雲，氣溫介乎 19 至 34 度。
- 布里斯本：可能有驟雨，氣溫介乎 22 至 30 度。
- 珀斯：陽光普照，氣溫介乎 20 至 32 度。
- 阿德雷德：陽光普照，氣溫介乎 17 至 32 度。
- 荷伯特：間中密雲，氣溫介乎 15 至 27 度。
- 坎培拉：間中密雲，氣溫介乎 15 至 27 度。
- 達爾文：有驟雨及雷暴，氣溫介乎 26 至 30 度。
一股冷峰將緩和本周天氣，然而除夕到元旦期間澳洲部份地區將再出現嚴重的熱浪。 Source: AAP / JASON O'BRIEN
如何避免出現與熱浪相關的疾病和死亡？
維州救護車服務廳長威廉姆斯 (Gabrielle Williams) 表示，州政府正在推出一個新計劃，以減少兒童在炎熱天氣留在車內。
她說：「兒童和嬰兒無法像成人那樣調節體溫。他們的體溫上升速度是成人的三到五倍，這可能會在幾分鐘內非常迅速地導致悲劇。」
去年夏天，維州救護車的救護員接報全州有 410 宗有人被鎖在車裡事件。 當中 92.5% 為 13 歲以下的兒童。
維州救護服務 (Ambulance Victoria) 表示，擔心今年夏天這趨勢可能更差。
它在一份聲明中說：「上個月（有人被鎖在車裡）事件已經上升到 113 宗，另外 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日期間記錄了有 1,228 宗，這是令人擔憂的。」
救護服務行政總裁 Anthony Carlyon 表示，他認為有四個技巧對於保護自己免受高溫至關重要。
「請確保你要補充水份，全日都要喝水。請遠離太陽，尤其是在一天中最熱的時候。留意檢查年長的鄰居、朋友和家人，確保他們安全。最重要的是，永遠不要把孩子留在車裡。」
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