天氣與供應鍊問題夾擊 一款普通小食都要限購

Key Points 澳洲全國出現馬鈴薯短缺。

酒吧和外賣店的薯條成本可能會上漲。

部份超市對冷凍薯條實施限購。

由於澳洲全國馬鈴薯短缺，酒吧和外賣餐廳的熱薯條價格可能會在這個假期上漲。





因惡劣天氣和供應鏈問題，令馬鈴薯出現短缺，飲食業要面對要把上升的成本自己「硬食」，還是把成本轉嫁給消費者的選擇。





澳洲酒店協會維州主席David Canny周六在一份聲明中表示，酒吧業界早已面對各種成本的上漲壓力，包括電費、人工及運輸等，而馬鈴薯價格的上漲就帶來很大壓力，價格將上漲40%。





他指，業界已建議以其他蔬菜代替傳統的薯片，「當然酒吧顧客總是有比較健康的沙律可選擇」。





受夏季和春季洪水的影響，而冬季的降雨量亦高於平均水平，維州和新州的馬鈴薯產量大減。





食品批發商Red Funnel的總監 George Sofianos表示，維州的馬鈴薯農作物今年是不理想的一年。





他指，國際供應也受到干旱影響——澳洲面對的另一個問題，是維州的惡劣天氣導致延遲播種。





澳洲酒店協會表示，馬鈴薯生產商的低利潤，令供應商很難不將成本轉嫁給酒店經營者。



連鎖超市Coles周五宣布，每位顧客限購兩袋急凍薯條，以應對短缺。





Coles在一份聲明中表示，澳洲東部各州的惡劣天氣，影響行業部份急凍馬鈴薯產品的供應。





「我們感謝客戶的耐心等待，同時我們與供應商一起減少受影響範圍，並在未來幾個月將庫存恢復到正常水平。」





連鎖酒店營運商Lewis Leisure，在新州及昆州都有經營酒店，馬鈴薯的成本上漲對他們的經營成本有很大影響。





Lewis Leisure 負責人Brad Jenkins表示，他們的4間酒店，每年使用大約200,000公斤馬鈴薯，因此可能一年的經營成本將額外增加 50萬元。





「目前我們希望短缺將持續3到6個月時間，期間我們將承擔成本，以免影響顧客——但之後我們可能不得不考慮加價。」



