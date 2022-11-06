物價高漲 加納街頭出現大規模示威活動

示威者指責總統要為燃料及食品價格不斷飆升，並創下歷史新高負責。





身著紅衣的抗議者高呼「阿庫福-阿多必須下台」及「向國際貨幣基金組織說不」的口號，他們指的是總統正與國際貨幣基金組織商議展開救亡問題的談判。





加納貨幣今年暴跌超過百分之四十，加納貨幣出現了大幅貶值，遠較其他西非國家爲多。





Advertisement

其中一位示威者威廉姆斯，解釋他走上街頭的原因：「總統無力治國， 他失敗了，我們要求他辭職。高漲的燃油價格正在扼殺加納人民，我們要求他辭職。如果這個共和國的總統阿庫福-阿多（Akufo-Addo）對自己還有一點自尊的話，他應該尊重國家的憲法，尊重人民的聲音。因為掌權的是人民，我們呼籲他下台，給自己多一點尊嚴。」





根據世界銀行的數據，加納四分之一的人口每天生活費不足 2.15美元。

