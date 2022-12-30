「重現樂觀歡悅」：雪梨除夕煙花匯演將是近年最為矚目

要點： 過去兩年的慶祝活動因疫情變得寂靜，今年預計會有大批群眾參與。

當晚會燃放13,000枚空中煙花，當中有原住民藝術家的作品。

雪梨港周邊六個免費的有利觀賞點中，四個須憑票入場。

經過兩年寂靜無聲的慶祝，著名的雪梨港在今年除夕會發放十萬發煙花效果，以璀璨的色彩照耀夜空。





隨著新冠疫情的社交限制解除，這個澳洲最大城巿的一年一度矚目盛事，預計會有一百萬人出席，狂歡慶祝2023年來臨。



當晚總共會燃發13,000枚空中煙花，其中2,000枚會在歌劇院的風帆上發放，另外7,000枚會在遍佈海港大橋的184個位置和四個樓頂燃點 — 發放千變萬化的色彩，包括藍晶、紫紅和檸檬黃。



展示原住民文化

雪梨巿 (City of Sydney) 的監製基比 (Stephen Gilby) 保證，無論現場觀眾距離遠或近，都能欣賞到璀璨奪目的煙花。兩場分別在晚上九時和午夜舉行的煙花匯演同時會在網上直播。





他星期四（12 月 29 日）向記者表示：「經過以往幾年，我們真的很想舉行一個雪梨值得享有的派對。」





「色彩繽紛的煙花會在海港上空綻放，象徵著清澈的藍天、閃耀的星星、璨爛的花朵和海洋生物。」





這場匯演耗資580萬元，另一個特色是由澳洲唱片業協會 (ARIA) 提名的唱片騎師卡達 (Stace Cadet) 製作的一段有趣配樂，還有原住民藝術家紐曼 (Akala Newman) 和高比達 (Kobie Dee) 的演出。





晚上九時的煙花匯演，更會展示原住民的文化，包括由原住民藝術家Nadeena Dixon以原住民語言獻唱，以及由 Kombumerri 部族的聲音藝術家Rowan Savage (又名Salllvage) 在原住民部族Gadigal土地收錄的雀鳥聲。



預料吸引大批群眾

今次的煙花公司負責雪梨除夕跨年煙花匯演已有25年之久。家族公司的第七代傳人提 (Fortunato Foti) 表示，對今年會有大批群眾出來狂歡慶祝感到很興奮。





他星期四接受訪問時，周圍都是載滿了一桶桶七彩火藥的駁船。





「2020年完全不見人群，那次經驗很奇怪。去年的人數又受到限制，所以我們都熱切期待今年。」。





他說花了很多心思令讓雪梨煙花匯演帶給人難忘的印象。



除夕煙花匯演監製科提 (Fortunato Foti) 稱，今年的設計主題是「重現樂觀，歡欣喜悅」。 Credit: Chris Southwood 他謂：「假如我們能讓人歡聚慶祝新年，重現樂觀、歡欣喜悅，我們就做得很成功。」





他的50人團隊這幾星期一直密鑼緊鼓地在17個地點巡迴工作，確保煙花匯演順利舉行。





由於將有數以萬計的人蜂擁入城，當局建議民眾預先計劃好在海港附近的觀賞點找尋一個有利位置。





現場有四個免費開放的觀賞點，但需要憑票入場，它們是Observatory Hill Park、Giba Park、Pirrama Park和Embarkation Park。





Beare Park和Bicentennial Park則毋需門票。



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