新年伊始 Centrelink 福利金金額因通脹有所提高

由今日起，一些 Centrelink的津貼金額將會增加，但聯邦的罰款金額也同時上升，另外，一些新冠限制措施也遭取消。





Centrelink 指數調整今天生效，許多正領取 Centrelink 福利金的年輕人、照顧者和學生，他們所領取的福利金額將從今天開始增加。





例如，針對青年及學生的津貼指數今天起提高 6.1%，因此，正領取青年津貼的市民，他們每兩周可額外獲得 19.10 至 41.40 澳元不等，視個別情況而定。





至於領取 Austudy 的人，金額也增加 32.40 至 41.40 澳元不等，也視乎他們的情況而有所不同。





還有，領取殘疾援助津貼、年齡低於 21 歲而沒有兒女的人士，金額將增加 27.40 至 40.70 元不等。





不過，屬於聯邦違法行為的平均罰款，也於今天起上調，一個罰款單位 (penalty unit) 將從 222 元增加至 275 元，升幅厲害，接近 24%。

