新年伊始 Centrelink 福利金金額因通脹有所提高

由今日起，一些 Centrelink的津貼金額將會增加，但聯邦的罰款金額也同時上升，另外，一些新冠限制措施也遭取消。
Centrelink 指數調整今天生效，許多正領取 Centrelink 福利金的年輕人、照顧者和學生，他們所領取的福利金額將從今天開始增加。
例如，針對青年及學生的津貼指數今天起提高 6.1%，因此，正領取青年津貼的市民，他們每兩周可額外獲得 19.10 至 41.40 澳元不等，視個別情況而定。
至於領取 Austudy 的人，金額也增加 32.40 至 41.40 澳元不等，也視乎他們的情況而有所不同。
還有，領取殘疾援助津貼、年齡低於 21 歲而沒有兒女的人士，金額將增加 27.40 至 40.70 元不等。
不過，屬於聯邦違法行為的平均罰款，也於今天起上調，一個罰款單位 (penalty unit) 將從 222 元增加至 275 元，升幅厲害，接近 24%。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。