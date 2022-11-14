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【終極ＷFH】搬入鄉郊原本等退休 華人律師：疫情將法院都搬埋上網!

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陳風鈴律師(左)早於疫情前，已搬往南岸高原（Southern Highland）生活。 Credit: Tina Chen

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Published 15 November 2022 at 10:18am
Source: SBS

陳風鈴律師(Tina Chen)早於疫情前搬往南岸高原（Southern Highland）生活，但令她意想不到的是，由於新冠疫情令本地法院開始改變保守的審案方式，令她無須放棄其律師工作。

Published 15 November 2022 at 10:18am
Source: SBS
Tina在【我不是名人】環節的訪問中 ，講述她多年前就有離開雪梨搬到南岸高原（Southern Highland）過其退休生活的打算，但直到2019年，她才下定決心提早落實此想法。

＂我移民澳洲35年，曾作次前往南岸高原（旅遊）、亦十分喜歡這個地方，我在多年前已經在當地置業，打算等到退休就會搬往長住。＂
在2019年的時候，我就覺得雪梨實在亦有太多人，亦造成交通很阻塞，所以我決定搬遷，嘗試一下是否可以不時返回雪梨工作。
陳風鈴律師
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陳風鈴律師(Tina)更早於疫情前，已搬往南岸高原（Southern Highland）生活。 Credit: Tina Chen
作為律師的Tina、最初對於這種在鄉郊居民但於城市工作的「混合工作」新模式只抱著「不妨一試」的心態。而令她最意想不到的事，因為疫情的關係，令這種「混合工作模式」更廣為大眾所接受。

＂以前我亦有想過，可能要工作上作出犧牲或直接退休，但疫情後，令不少工作的模式亦已改變，所以，我有不少工作亦可以在家中就完成，甚至連出庭及見客戶亦可。＂


＂因此，現在我不會覺得自己離開雪梨很遠，亦不再覺得會有所謂「偏遠地區」的感覺。＂

＂我一開始亦可能擔心律師在偏遠地區生活是比較困難，因為你必須更靠近客人及法院，所以當時我都預計工作上，可能會受到很大的影響。＂

＂但因為我的客戶很多時都透過其他朋友推薦，這些客戶都願願意透過遠程的方式與我溝通及保持聯絡。＂

＂雖然一開始大家對這種新的溝通方式亦不太舒服，但我亦花了很多時間，舉辦了不少公開講座，教他們如何使用這些遠程的視頻（通訊軟件）、亦通過這種搖距方式讓他們交流與練習。＂

＂慢慢他們亦覺得可以接受，甚至開始覺得很方便，因為時間上的限制更少—例如、星期六、日、或晚上工作以外的時間雙方亦可見面—他們亦無需趕往很遠的地方面談，所以，他們現在會覺得這種方式更方便。＂

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Tina花了很多時間，舉辦了不少公開講座，教導客戶如何使用這些遠程的視頻軟件。 Credit: Tina Chen

Tina亦指，甚至以往一向予人較傳統及較保守印象的本地法庭，亦開始更多使用視象方式進行審訊。

＂法庭方便亦有多次的轉變，澳洲法庭始終是比較保守，而即使在疫情初期，法庭仍堅持現場審訊。＂

但後來他們亦見到開始多了法庭確診的案例後，就有所改變，之後政府亦花了不少資金去安排遠程方式的審訊，在疫情發展而今，法庭基本上都可以讓您選擇以遠程在家或到現場參與審訊。
陳風鈴律師
＂當然有些比較複雜的案件—例如公審案—則可能仍然會安排在法庭現場進行。＂

＂現在法庭已很接受這種遠程審訊的方式，亦開始覺得做法省卻了法庭及律師的大量時間。

Tina估計這樣可能令日後聘用律師的費用，可能亦會因此而降低。

因為日後律師可能只與客人用電郵聯絡，或只在審訊時在視頻中短時間出現，令律師可能不會收取太高費用。
陳風鈴律師

對於生活方面，Tina亦指，其實她以往亦與其他大城市的居民一樣，嚮往南岸高原的大自然氣氛及小鎮風光，但在當地實際生活三年後，她現在更欣賞居民的「人情味」。

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Tina指，在當地實際生活三年後，她現在更欣賞偏遠地區居民的「人情味」。 Credit: Tina Chen
在南岸高原生活幾年後，我最欣賞的是本地居民的質素非常高，對從外地搬往當地生活的人士非常包容。

＂他們會主動向你打招呼，鄰居亦會主動邀請你參加他們的派對，當地的教會亦會主動為您提供各方面的幫助，義工團隊亦對參加他們活動的人士表現得非常歡迎。＂

＂而即使只是生活上的微小細節，有時亦會讓人十分感動。例如，有時你在超級市場排隊（等候付錢），當地人見到你只有幾件商品...他們會讓你先付錢。＂

相反，對Tina而言，在偏遠地區生活最難適應的部份，可能就是要重新建立友誼，雖然如此，但積極的Tina仍然在這三年期間在當地認識不少新朋友，包括她的鄰居及與她一同參與慈善工作的義工。

Tina亦入鄉隨俗，現在經常享受在家中種植的樂趣。

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Tina現在經常享受在家中種植的樂趣。 Credit: Tina Chen

更多訪問詳情，請收聽【我不是名人】環節的足本錄音。

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