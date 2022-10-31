【我不是名人】羅允聰兩度回港發展 始終覺得澳洲最宜居

在香港出生的Adiran，兩歲跟隨父母移民到澳洲雪梨，他的幼稚園及小學階段都在澳洲，直到高小，因為父親需要回港發展，再跟隨他們回流香港。





不過，自小在澳洲長大的Adrian，一直心繫澳洲，於是在香港中學畢業並完成公開試後，再次萌生回來澳洲的念頭，其後被雪梨麥覺理大學取錄，自己一個再次來到澳洲修讀資訊科技，一年後，他經澳洲大學聯招報讀新南威爾士大學資訊科技學系，更考獲獎學金學位。



Adrian 兩歲便跟隨父母移民澳洲 Credit: 受訪者提供 在澳洲畢業後，Adrian順理成章在澳洲的公司實習，但後來眼見家人仍在香港，而香港當年仍有很多發展機會，他在香港找到一份與資訊科技相關的工作，於是第二次回流香港。



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加入政府 曾參與多項大型項目

回到香港工作後，Adrian有感自己一直對公共行政及時政都非常有興趣，以及有棵服務社會的心，之後考入香港政府當行政主任，雖然與所修讀的資訊科技完全不同，但就認為工作非常有挑戰性同多元化，





他曾參與政府多個大型項目，包括入境處數碼化紀錄中心、東亞運動會細節安排，以及律政署搬遷項目。





在政府工作了六年後，Adrian有感工時長、以及內部人事問題較多，於是毅然放棄這個「鐵飯碗」。



Adrian與太太Lois都十分喜愛澳洲生活，更在澳洲結婚。 Credit: 受訪者提供

曾在香港機場工作 將管理經驗帶到澳洲

Adrian離開政府後，加入香港機場管理局負責飛行區運作，亦參與過多個機場發展項目，包括三跑道系統等。





但Adrian始終覺得澳洲才是最適合自己，他與太太亦在澳洲結婚，五年前決定與太太再度返回澳洲定居。



Adrian 曾在香港機場管理局工作，負責飛行區運作。 Credit: 受訪者提供 Adrian自小出入機場，來回港澳兩地，在香港機場工作期間，更加深對機場的熱愛，回到澳洲後，他都尋找與機場相關的工作。他先在澳洲航空服務公司（Airservices Australia) 工作，負責 航空管制，以及研究將控制塔運作電子化。





他之後搬到墨爾本，目前在墨爾本機場飛行區工作，機場翻新工程、發展三跑道系統等大型項目，Adrian都有份參與。





他在節目中更分享如何將香港機場管理的經驗帶到墨爾本機場，以及分享了重回澳洲生活了幾年後，期望與太太在這裡會有一個怎麼樣的人生，詳情請收聽今集的 【我不是名人】。

