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港青騎師未能在港「入閘」 來澳「馬照跑」再遇障礙

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見習騎師勞景暘 Credit: 被訪者提供

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Published 24 October 2022 at 4:22pm, updated an hour ago at 4:40pm
By Timothy Wu
Source: SBS

自小立志成為騎師的香港青年勞景暘Gary，中學未畢業便考入香港賽馬會當見習騎師，在澳洲訓練期間贏得60場「頭馬」，可惜這位明日之星最終不獲馬會發牌，但憑住一棵永不放棄的心，來到澳洲延續他的夢想，怎料又遇上另一番波折，他接受SBS廣東話節目「我不是名人」專訪，分享他這個深路歷程。

Published 24 October 2022 at 4:22pm, updated an hour ago at 4:40pm
By Timothy Wu
Source: SBS
現年23的勞景暘Gary，自小便想當一名運動員，十分喜愛小動物的他，一次機緣巧合下，受到在香港賽馬會沙田馬場當策騎員的表哥薰陶，說他「身型比較細粒，很適合當騎師」，便建議他報考馬會見習騎師，當年只得16歲的Gary，中學未畢業，「過五關、斬六將」後，在眾多考生突圍而出成功被馬會取錄，成為「賽事見習學員」，自始踏上賽馬之途。
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Gary16歲時考入香港賽馬會成為見習學員 Credit: 被訪者提供

大陸受訓歷盡艱辛 自始與馬匹結下不解緣

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Gary一開始時先被派往中國大陸受訓，從未試過獨自生活的他，一時之間要離鄉別井到一個陌生的地方受訓，加上每朝早好像「軍訓」般早起，Gary指「起初都不太習慣，但慢慢便適應下來」，皆因能與他喜愛的馬匹一同受訓。

我們經常聽到馬匹要「晨操」，Gary說原來是因為馬匹對聲音十分敏感，因此他們每天需要凌晨三至四時夜闌人靜時便開始與馬匹訓練。Gary亦指見習學員最初先學習策騎香港退役馬匹，「因為他們比較乖巧，容易控制」，能夠在牠們身上學習到策騎的「基本功」。

Gary在大陸足足訓練了兩年，學成歸來後再在香港沙田馬場的退役馬房受訓一年，其後有機會轉到現役馬房受訓。

接觸現役馬匹初期，Gary先作「試閘」訓練，即是在每場賽事前帶領馬匹「入閘」、「出閘」，猶如正式參與一場正式的賽馬，當「試閘」了30場後，教練覺得Gary可以更進一步，便送他到澳洲繼續受訓。
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Gary在澳洲比賽期間贏得超過60場頭馬 Credit: 被訪者提供

澳洲受訓期間贏得60場頭馬

Gary初到澳洲，首先被安排到阿德雷德，接受澳洲練馬師施達誠培訓，兩人的師徒關係自此開始。

回想起當年首次踏足澳洲受訓，Gary指最初也不太習慣，皆因要衝破語言障礙，以及在港訓練期間「始終未完全掌握賽馬技術」，幸得施達誠悉心栽培，傳授他在比賽中如何更好地「出閘」，在馬群之間如何「突圍而出」等技術，讓Gary的賽馬基礎得以更加穩固。

在施達誠帶領下，Gary在澳洲兩年受訓期間，在多項賽馬中，贏得60場「頭馬」，正當仕途平步青雲，準備在澳洲受訓完回港成為正式的騎師時，卻遇上人生一個重大挫折。
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Gary自少熱愛動物，更與馬匹相伴。 Credit: 被訪者提供

不獲香港馬會發牌　重返澳洲受訓

Gary在2020年3月新冠疫情爆發初期，返回香港馬會繼續受訓期間，被指違反了港府當時定下的14天強制檢疫規定，不獲馬會發牌，不能再在香港策騎，突然不能「入閘」，對中學未畢業並沒有任何其他特殊技能的Gary來說，可算是大受打擊，不過他並沒有放棄，隨即致電在澳洲的師傅施達誠求助。

豈料得到施達誠的支持，著他重返澳洲，在他旗下的馬房繼續受訓，令Gary的星途不至止步。

新冠疫情期間，澳洲對外封關，Gary等到去年才能正式回到澳洲繼續受訓，重回馬場後狀態大勇，贏得20場頭馬，並中一場更是「表列賽」，是他賽馬生涯至今為止最高獎金的賽事，令他非常開心。
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Gary在澳洲阿德雷德受訓 Credit: 被訪者提供

香港馬迷著重賭博　澳洲馬迷享受賽馬

談到在澳洲參與每一場賽事，Gary都表示相當難忘，他指澳洲馬迷一入場，是「十分享受當時賽馬的氣氛」，以及「比較喜歡馬匹」。

回想當年在香港馬場的多場賽事，Gary說感覺「截然不同」，他指香港馬迷「較著重賭博」，他們一入到馬場，「個個都拿著馬經研判哪一匹馬會贏」，但在澳洲卻不會看到馬迷有這個情況，澳洲的馬迷大多都會「盛裝出席」，「人人都拿起啤酒享受當地的氣氛」，並不會因為賭博而進入馬場。

Gary又表示，雖然香港的賽馬水平是全球「數一數二地高」，獎金亦較多，但他仍然比較喜歡在澳洲參與賽事，原因是香港馬迷著重賭博，自然令騎師出賽時壓力較大，相對澳洲馬迷以輕鬆享受觀看賽事事的態度，能令他們出賽時發揮更佳表現，Gary亦因此羸得多場賽事。
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Gary指馬匹對聲音十分敏感，因此需要在較靜的環境操練。 Credit: 被訪者提供

澳洲訓練艱辛　卻很享受生活

談到在澳洲的訓練，Gary說過程猶如一個全職運動員般艱辛，他指來到澳洲後「繼續發育」，體重及身高均有所增加，但作為騎師，要「保持身型細粒」，才能發揮更好表現。

因此在澳洲這個美食天堂，Gary需要為了控制體重，除了抵擋各種美食，他在每次比賽前都要「焗桑拿抽走身體上多餘水份」，過程歷盡艱辛，全靠他對賽馬的無比熱愛，才能堅持下去。

與其他移民來澳洲的香港人一樣，Gary十分喜愛這裡的生活，亦是他一直嚮往的，一心希望以後在這裡發展，正當一切好像重回正軌後，Gary又再遇上人生的另一挫折。
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Gary與師傅施達誠亦師亦友，現在更視對方為家人。 Credit: 被訪者提供

培訓簽證續期出問題　賽馬之途再遇障礙

今年一月，Gary在續領澳洲的培訓簽證時出現問題，在未獲發新的簽證時，未能參與任何賽事，令Gary在澳洲的賽馬生涯增加重重障礙，前路茫茫。

Gary目前在澳洲不能工作，只能靠積蓄度日，幸得伯樂施達誠照顧，目前讓他在墨爾本的農場居住，那裡是有一個馬場，可讓Gary繼續裝備自己，待正式簽證獲批，便再次踏上征途。

談到他與師傅施達誠的師徒關係，Gary感到「無限感激」，事關在兩次「危難」當中，施達誠想也不想便施以援手，為他「打了支強心針」。這四年間，令兩師徒的昇華至家人，施達誠兩度扶Gary起身，令他十分感動，他亦十分希望有天可與在香港的家人，一起與施達誠拍張「全家福」。
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Gary在澳洲訓練期間更贏得20場表列賽 Credit: 被訪者提供

Gary說目前最希望澳洲政府盡快批出簽證，他與家人商量後亦坦然，不能無限期等待，家人亦希望他回港團聚，因此他亦答應家人設下限期，假若過了限期便再作打算，但Gary十分肯定地希望可以留在澳洲，有天可以正式成為騎師。
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