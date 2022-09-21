【我不是名人】 潘樂恩 — 看到球拍都想吐 抽身後重拾羽毛球樂趣

今天【我不是名人】環節裡的嘉賓，是曾經代表香港參加過兩次奧運女子羽毛球雙打比賽的潘樂恩 (Isis，暱稱「瓜仔」)，如今她成為了羽毛球教練。



潘樂恩 (左三) 和謝影雪 (左四) 識於微時，兩人對羽毛球產生濃厚興趣。 Credit: Poon Lok Yan 原來潘樂恩的爸爸也曾是香港羽毛球隊的成員，不過，他一直不願意潘樂恩接觸羽毛球，所以在一直沒有帶他進場觀賞球賽。究竟潘爸爸有些什麼苦衷呢？





不過，要發生的始終會發生，潘樂恩還未到 10 歲便和羽毛球結下了不解之緣，最終父母也讓她接受訓練。據她說，大多數球員在開始時都是訓練打單打的，但由於她與謝影雪拍檔時往往能檫出火花，所以及後她們便專注女子雙打。





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潘樂恩代表香港出戰 2016 里約奧運女子羽毛球雙打項目。 Credit: Poon Lok Yan 潘樂恩與謝影雪曾代表香港，參加過 2012 年倫敦和 2016 年里約熱內盧兩屆奧運。不過，在這些年間，她們兩人曾拆伙、復合，再拆伙。潘樂恩認為，這或多或少跟女生的性格有關，例如女生喜歡把很多心事都埋在心裡，便是拍檔也不願傾訴。





原來當第一次拆伙後，潘樂恩覺得自己去到了一個「樽頸位」不能突破，最差的時候更對打羽毛球產生了厭惡感 —



不想起身練波，連看到羽毛球場、羽毛球拍、羽毛球都想反胃、想吐

結果，她成功投考中文大學體育系，但卻沒有真正放下球拍，因為她代表中大，參加了校際比賽。





她說，這時沒有了職業球賽的壓力，反讓她能夠更「摸得透」對手的球路，比賽的樂趣也伴隨而至。





由於香港體育學院讓她可以一邊讀書、一邊到學院練習，結果一年後，她放棄了中大的學業，和謝影雪「復合」，不過，她必須要消除兩人之間的芥蒂。



潘樂恩在 2015 澳門格蘭披治公開賽決賽中受傷倒地。 Credit: Poon Lok Yan 不幸的是，在里約奧運舉行前大半年，潘樂恩在 2015 澳門格蘭披治公開賽決賽中跳起殺球，落地後左膝蓋嚴重受傷，需要動手術，大大影響了在該次奧運中的表現，也為第二次拆伙埋下了伏筆。





退役後，她在一些學校和團體當上了教練，又和男朋友開設珍珠奶茶店，但造物弄人，開店一年又碰上新冠疫情。



潘樂恩在雪梨皇家農展會與羊駝 (草泥馬) 合照。 Credit: Poon Lok Yan 潘樂恩今年 3 月持工作假期簽證到了雪梨，並在雪梨一家羽毛球會當上兼職教練。





她還說，趁著來到澳洲，她會製作一些 Youtube 短片，除了分享打羽毛球的心得外，也分享她在澳洲生活的點滴。





請大家收聽這節【我不是名人】中，溫楚良和潘樂恩的訪問。



