【我不是名人】楊步雲 — 電氣工程師變裝配工 當老闆不適合我

他說，香港那時候的移民風氣挺高漲的，可能是參與得太多 Farewell (餞行) 飯局的關係吧，自己也不其然想著要移民。



楊步雲說自己是一個十分知足的人。 Credit: David Yeung Po Wan 他在香港半攻讀讀電氣工程 (Electrical Engineering)，亦憑此拿到技術移民的資格。只不過，來到澳洲之後，才發覺自己的學歷和經驗只能做一份已開始式微的工作 — electrical fitter (電氣裝配工)，結果在 TAFE 再讀有關課程，最後拿到證書可以承接電氣工程。





可是，他雖然可以作為 sole trader (獨立經營商)，但有幾次不愉快的經歷，讓他明白到自己天生不是一個當老闆的材料。





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作為移民先驅，到底楊步雲對如何能融入澳洲社會有些什麼體會呢？





他三年多前決定退休，但又碰上新冠疫情，他對退休人士的忠告是 — 如果大家計劃有些什麼需耗精力的事情要做，便要在退休後立即進行，因為據他的經驗，當過了幾年之後，大家已習慣了新的生活模式，到時要做這些事情便需要很大的動力才行。





詳情請收聽以下這節【我不是名人】溫楚良和楊步雲的專訪。

