SBS廣東話節目

【我不是名人】楊步雲 — 電氣工程師變裝配工 當老闆不適合我

SBS廣東話節目

David Yeung Po Wan

楊步雲安於澳洲生活。 Credit: David Yeung Po Wan

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 6 September 2022 at 6:01pm, updated 29 minutes ago at 6:13pm
By Aaron Wan
Source: SBS

相信很多人選擇移民，子女教育是其中一個主要原因。對今集「我不是名人」環節裡的的嘉賓楊步雲 (David) 來說，也並不例外。

Published 6 September 2022 at 6:01pm, updated 29 minutes ago at 6:13pm
By Aaron Wan
Source: SBS
他說，香港那時候的移民風氣挺高漲的，可能是參與得太多 Farewell (餞行) 飯局的關係吧，自己也不其然想著要移民。
David Yeung
楊步雲說自己是一個十分知足的人。 Credit: David Yeung Po Wan
他在香港半攻讀讀電氣工程 (Electrical Engineering)，亦憑此拿到技術移民的資格。只不過，來到澳洲之後，才發覺自己的學歷和經驗只能做一份已開始式微的工作 — electrical fitter (電氣裝配工)，結果在 TAFE 再讀有關課程，最後拿到證書可以承接電氣工程。

可是，他雖然可以作為 sole trader (獨立經營商)，但有幾次不愉快的經歷，讓他明白到自己天生不是一個當老闆的材料。

Advertisement
作為移民先驅，到底楊步雲對如何能融入澳洲社會有些什麼體會呢？

他三年多前決定退休，但又碰上新冠疫情，他對退休人士的忠告是 — 如果大家計劃有些什麼需耗精力的事情要做，便要在退休後立即進行，因為據他的經驗，當過了幾年之後，大家已習慣了新的生活模式，到時要做這些事情便需要很大的動力才行。

詳情請收聽以下這節【我不是名人】溫楚良和楊步雲的專訪。
更多內容

【我不是名人】潘子浩格言 — 你唔試過又點知唔得？

【我不是名人】關嘉亮 — 藝術是百分百討好自己

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（9月6日）

COVID Vaccine

【疫苗快報】澳洲可能考慮承認長期新冠為一種殘疾（9月6日）

New Conservative Party Leader Liz Truss following the announcement of her win

卓慧思成新任英國首相 大膽計劃恐會推高通脹

Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am

SBS 中文新聞（9月6日）