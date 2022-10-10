專訪《緣路山旮旯》導演 審查「紅線」下要以技巧說故事

《緣路山旮旯》是導演黃浩然的第3部作品，之前的作品包括《點對點》和《逆向誘拐》，這兩套電影票房都不太理想，但有口碑。





雖然連拍兩套電影都成績不理想，但黃浩然依然堅持拍電影，問他是否對電影抱有熱愛，但他卻表示「拍電影從來唔係我嘅夢想」，更直言：



現場拍攝，我係一啲都唔enjoy（享受），我覺得好攰，好辛苦，好大壓力。

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不只攝影，他連後期製作也不喜歡，「剪接成日喺同一個位捽嚟捽去，我係一個好怕repeat嘅人」。





他拍電影也不是為錢，他指拍了3套電影，三套戲都沒有導演費、編劇費。事實上，拍電影一直都令他虧本，黃浩然指在拍第二套作品《逆向誘拐》的時候，正在大學任教，為了製作電影，他向大學請了半年無薪假，「我係5萬蚊一個月人工，拍套戲半年無薪假，即係我已負30萬元」





不是為錢，也不是對電影的熱愛，支撐他繼續拍電影的原因，他說也是他堅持創作的原因，就是「我有嘢想講」，他指自己多年來涉獵過不同界別的創作，包括文字、攝影及填詞等，都是想說出他想說的故事。





他形容自己從少到大都是一個很有意見的人，因此在他就讀中三的時候已確定，他一輩子都會從事傳媒行業。他中學時期已開始為雜誌撰稿，畢業後主要從事文字傳媒工作，做過雜誌、報章和網站的編輯、記者，範疇包括副刊和體育，直到2013年才拍攝第一部電影《點對點》。





他指自己拍攝電影必須要有自由度，他指在香港，99%港產片的導演都會去找電影公司推銷自己的構思，希望獲得大老闆投資開拍，但他卻是以叫朋友夾錢投資為主，而電影完成後亦是屬於他，即是業界指的「片主」，而香港大部份的港產片「片主」就是電影公司。



黃浩信的3套作品，都予人濃厚的本地香港情懷。

向朋友明言投資金錢等同「扔落海」

由於他身兼導演及「片主」，因此他對電影內容有很大自由度，他亦直言，如果有電影公司找他拍電影，而欠缺自由度，他寧願不要。





黃浩然指他拍電影不是為錢，而投資他電影的朋友，相信也不是為錢，黃浩然指，他在向朋友集資時，已說明「其實你投資我呢度，錢你就扔落海嘞，其實你攞唔翻嘅」，他從來不會跟朋友說會賺，只會說「你諗清楚啦，知道投資會冇哂才好簽約」





他認為，投資他電影的朋友，不一定只為了支持他，理由可以有更多，例如支持香港電影，又如只是覺得好玩，當中亦有人是為了電影的片頭字幕（Opening Credit）會出現自己的名字，黃浩然透露，曾有朋友表示可以投資數萬元在他的作品，但希望片頭字幕中可出現一家人的名字。



導演專業 以技巧說故事

向朋友集資的方式確保其創作的自由度，但與此同時，隨著國安法的實施，香港對於電影審查內容愈來愈嚴謹，黃浩然亦不諱言「要小心呀」，他指：



即係有好多嘢，你可以講，或者好想講，就要有技巧啲講。

他指作為一名文化工作者，文藝創作就是有「玩法」，他舉例如表面上在講A，但又會令人想到B，這個就是他們的專業與技巧。





他透露，即使在把《緣路山旮旯》送電檢處檢查前，他亦把某些片段剪走，問他剪走了甚麼，是不是怕觸犯到哪些法例而剪走，他笑言「其實你問呢個問題，你自己都知係乜呀，即係你點解要明知故問呢」





黃浩然的3套作品，都予人濃厚的香港本土情懷，但他卻指「其實我拍三套戲，我都沒有刻意安排香港本土情懷」，他直言，對他來說，他是香港人，他在香港長大，在香港受教育，亦沒有移過民，亦沒有去過外國讀書，而他是香港的編劇與導演，在香港拍戲，拍的亦是香港人的故事，他認為有香港情懷或者本土情懷好正常，但絕非刻意安排，只是一個「副產品或副作用」。



《緣路山旮旯》的基本劇情，照導演所講，就是「一個宅男認識了五個女孩子，她們全都住在很偏遠的地方。」（高先電影提供）

成為導演的契機

黃浩然在1993年畢業於香港演藝學院科藝學院，獲得電影電視文憑後，卻沒有投身電影圈，直到43歲才成為導演，他指正如電影中一對白「一切都是Timing（時機）」，指「唔係我選擇㗎」。





他指，在電影圈一直很難有機會，事實上在現時2022年仍在電影圈的人，早在1992年，甚至1982年已是行內人，他形容在80年代已是業界話事人的人，在現今仍在話事，當行內的機會沒有流動，自然會令其他比較年輕的一輩缺少機會，而這一個狀況不只香港電影業，他認為根本就是「香港的現實」。





而最終，令他可以成為電影導演，是社會的改變，他指最大的改變是香港政府有推出基金給電影業界申請，而他首套作品就是有藝術發展局的資助，加上，在現今網絡盛行，人人用手機攝製都可以拍電影，亦令拍電影的門檻大大減低。





他指自己從中學開始已想拍電影，即使至43歲才有自己首套作品，他仍然覺得自己是一個幸運的人。





他指在香港像他一樣想拍電影的人，10個中有9個都做不到。如果有人問他為甚麼可做到導演，他不認為是他有才華或特別出眾，而是兩大原因，首先是他沒有家庭負擔，其次是幸運。





他指自己從來沒有家庭負擔，所以比較有條件「捱」，不像他有些同學，因家裡需要穩定收入，剛畢業便要找工作，給家裡家用，而不能投身工作不穩的電影業，更有些人是同一份工從畢業做到現在。





問到黃浩然最貧窮的時候是如何，他指「搭地鐵過海開會都沒有錢」，只能向老闆裝病而缺席上班。



戲中女主角所住地方各有特色。（高先電影提供）

沒有計劃言休

對於會否一直拍電影，他指，連電影在將來是不是仍是大眾主要娛樂之一，他都不能確定，他自己亦不知道會否一直拍電影，但他可肯定的是，暫時沒有訂下退休計劃，



咁你做緊你自己都覺得好玩嘅嘢，都仲有興趣嘅嘢，其實點解要停呢?

他認為，有些人渴望退休，就是因為在20、30年都做同一件事，但自己根本不想做，但那當然會很想退休，覺得「我終於唔駛做喇」





而現在雖然他不享受電影的製作過程，但至少他仍然可說自己想說的故事，仍可做自己想做的事。





黃浩然的第四部作品《智能瘋》已經完成，一樣是小本製作，拍攝天數及成本比《緣路山旮旯》更短及更低，只拍了7日，耗資約180萬港元，電影是探討城市人與手提電話的關係。





問黃浩然是否一直會以小品製作為創作方向，他以球賽作比喻，由於首兩套電影均蝕本，他戰績是2比0，現在《緣路山旮旯》成績「破蛋」，他戰績變成2比1，他希望下一套戲，以至到第五套戲，都會是成本不太高的電影，「追返三比2，將來才可以再拍些自己喜歡的題材片」，他笑言「我冇錢先會拍小品，如果我有錢，我都會想拍太空船。」





《緣路山旮旯》中香港美景處處。（高先電影提供）

《緣路山旮旯》將從10月下旬在澳洲放映

他的第三套作品《緣路山旮旯》將從在10月下旬在澳洲6個城市放映，屆時他會在某些埸次現身感謝觀眾支持。





《緣路山旮旯》的基本劇情，照導演所講，就是「一個宅男認識了五個女孩子，她們全都住在很偏遠的地方。」，故事構思源起是導演黃浩然本身都是住在「山旮旯」長州，已住了10年，他指自己晚上回家在中環碼頭搭船，好多時都會看到情侶在碼頭「難捨難離」，他會覺得，既然這樣「難捨難離」，就好應該送入長州才有誠意，再令他想到如果一個男生，認識5個女仔都是住在長州這樣「山旮旯」的地方，整件事會「幾好笑幾荒謬」，因此就有了《緣路山旮旯》這個故事。





由於首兩套電影均蝕本，因此他拍《緣路山旮旯》的目標很清晰，就是要拍部一定賺錢的商業片，而在開拍前２年香港人都不太開心，「日日唔開心點得呀」，他另一目標就是要拍一套開心的電影。





要如何做到，黃浩然解釋，電影本身的類型是輕喜劇，會較受歡迎，比起他頭兩部作品，節奏會較明快，電影內容他形容為「畫公仔畫出腸」，希望能適合到最多的觀眾。





戲中男主角曾交5個女朋友，要令觀眾如何不將角色搞混， 5個女主角都住在截然不同的地方，如有人住公屋，有人住別墅，有人住居屋，有人住古蹟，戲中亦有很多在香港特別的地方，如香港唯一在禁區的沙頭角村。



黃浩信作品予人感覺充滿香港情懷。（高先電影提供）

移民不是簡單的事

《緣路山旮旯》在香港成電影業界「奇蹟」，由8月初開畫當日票房只得11萬港元，到最後9月底時，票房累積破千萬港元。問黃浩然對澳洲的票房有沒有期望，他笑言「我連澳洲戲票幾錢都沒有概念，因此都沒有想法。」





但他估計，比起已移民澳洲一段時間的香港人，在最近1,2年才移居澳洲的人，相信看《緣路山旮旯》時的感受會與在香港的香港人近似。





在訪問的最後，問他有沒有想過移民，黃浩然以電影中一句對白回應「可以唔諗嘅咩?」，但他指，移民不是一件簡單事情，他強調自己沒錢，也很難到任何一個地方都可以做回導演，所以不是這樣容易。





他更指出，即使他願意再去學習，也不一定有機會，「如果我有個機會比人學習，我都可能係比一個廿幾歲嘅人去學習，唔係比個機會一個50歲嘅人去學習啦。」

