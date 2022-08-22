港女偏遠地區開珍奶店 本地人最愛口味連店主亦不敢試

在距離墨爾本市中心2小時車程的Shepparton，是屬於維州的偏遠地區，以盛產水果和牛羊肉為名，因此有不少農場和肉廠，而移民來澳已20年的港人Phoebe，就在Shepparton開了一間珍珠奶茶店，店名叫Bubble Cuppa。





開店的緣起是在Phoebe搬來Shepparton的首年，偶爾想找亞洲食肆或飲品，發現鎮上一間珍珠奶茶店也沒有，Phoebe覺得Shepparton這地方亦有約6萬人口，加上在春夏季節，會有甚多背包客來做農場的工作，會出現不少亞洲人，鎮上卻沒有一間珍珠奶茶店，令她覺得很出奇。





Phoebe又指，加上Shepparton是內陸地方，夏天時很熱，卻到處只有賣熱飲的咖啡店，於是她決定開一間主打冷飲的珍珠奶茶店。





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雖然珍珠奶茶是亞洲飲品，但由於Shepparton的本地人較多，因此店的主要目標顧客都是本地人，而店名Bubble cuppa亦是來自本地人的俚語「Have a cuppa」而來。



Credit: Phoebe 店內的產品目錄都是中英對照，分為奶茶，果茶，沙冰，氣泡水四大類，與連鎖店最大分別是，飲料全部自行組合，並沒有固定的組合。





開店初期亦發生不少趣事，Phoebe指，例如本地人不知道甚麼是珍珠奶茶，亦不知道如何去購買飲品，Phoebe需要花甚多時間去解釋。





亦有客人試過拿到珍珠奶茶後，質疑為甚麼奶茶不是熱，而要去換一杯熱的珍珠奶茶。





店如今已開店近3年，Phoebe指已甚少出現有人不知道甚麼是珍珠奶茶的情況，而店內客源超過一半亦是從開店以來一直在光顧的「熟客」。





而店內最受歡迎的口味，就是口香糖味（bubble gum），Phoebe指口香糖味的奶茶和沙冰都好受歡迎，她亦坦言自己沒有勇氣嘗試，但問過自己的員工，都說很美味，就像在吃口香糖雪糕。



Credit: Phoebe 奶茶店現已上軌道，生意額亦令Phoebe很滿意，但其生意也不是一開始一帆風順，Phoebe的珍珠奶茶店在2019年11月開幕，開店4個月維州就因新冠疫情開始封城，Phoebe當時因請不到員工，要自己一人開店，要自己一星期工作7天，這樣的日子更維持了半年，但首年開店總算可收支平衡。





她覺得自己的店與城市的店最大的分別就是與客人的關係，她形容連鎖珍珠奶茶店，客人都「買完就走」，但在她的店，店員都會跟客人聊天，有些客人甚至是特地走來店內報喜訊，例如「我升大學」，「我懷孕了」等。





而這一種待客之道，亦令Phoebe的店在面對「競爭對手」時亦沒有被「搶生意」，她指，曾有另一間珍珠奶茶店在鎮上開幕，但最後開店不到一年就倒閉。



Phoebe最初是有感香港的教育制度不適合自己而選擇來澳升學，後來以廚房職業技術移民來澳，畢業後亦曾在墨爾本多間餐廳任職。





她當初也是住在大墨爾本地區，後來有感華人愈來愈多 ，出門口都常聽到中文，她認為「住耐咗覺得同香港冇咩分別」，「既然來到外國地方，應該要融入外國的文化」。





加上她亦認為市區的治安逐漸變差，塞車問題亦令她困擾，令她在4年前搬了來Shepparton。





Phoebe亦言，剛搬來時也不算很習慣，在墨爾本市區食肆滿街，找朋友吃飯、叫外賣也很方便，但在Shepparton的餐廳最晚8點就會關門，但Phoebe3個月後，亦適應了小鎮的節奏，「會趕在5時前把東西做好」。





而小鎮的人情味亦是她喜歡的地方，她舉例指如以往在市區有問題想找人幫助，但其他人都好像沒甚麼耐性，但在Shepparton只要問鄰居，大家都很樂意幫忙。





而她個人的生活，亦由以往夜生活為主，變成現在假日都往郊外跑，進行戶外活動。





由於父母亦已移民來澳與Phoebe同住，鄉郊的生活節奏及空氣亦比較適合長者，因此Phoebe指自己亦沒有打算再搬回大墨爾本地區。



